【爺爺奶奶們笑了！｜祖先們笑了｜我們都笑了】

【爺爺奶奶們笑了！｜祖先們笑了｜我們都笑了】

《我們都笑了》系列第四部影片《祖先們笑了》，適逢清明時節帶大家來慎終追遠，一起來了解我們的祖先，了解我們的文化，了解我們的根源。我們是台灣人，也是中國人！

《論語》學而篇，曾子曰：「慎終追遠，民德歸厚矣！」

意思就是指對於父母過世的喪葬能謹慎守禮、竭盡哀思，對於已故的父母及祖先，都能依禮依時恭敬虔誠地追思懷念，不忘根本，則風俗民情必然趨向淳厚善良。

孝道是儒教傳統提倡的行為，為傳統中華文化之根本。

請志同道合的好朋友們幫忙廣傳，讓更多人聽見我們的聲音。

西元1621年，我們的祖先有規模的從唐山來台灣開墾，從此開啟了比美國開發大西部還波瀾壯闊的大開墾時代。

到了清朝末年，已有三百多萬人了，中華文化、習俗、信仰也在台灣紮根茁壯。他們有的先來，有的後到，但是從來沒有忘記自己的祖先。都自認為是台灣人，也是中國人。

日本人殖民台灣五十年，企圖皇民化，將台灣人變成次等的日本人，拆廟宇、廢祖先牌位，改姓氏，我們的祖先既傷心又憤怒。

1949年，也就是民國38年，有一百多萬的「外省人」來到台灣，他們的子孫也成為本省的第一代、第二代，都是一家人。

「台灣人就是中國人」本來是個普通常識，但是民進黨卻認為台灣人不是中國人，只認太平洋島國的「南島語族」才是台灣的親人。祖先們又再一次傷心與憤怒了。

「終於有人敢於大聲再說出，不可數典忘祖，我是台灣人，也是中國人。」

「張亞中參選中國國民黨主席」