有否有明講是蔣經國主席的決定？「當然，不然是壓不住的，這不是針對王金平個人，而是是普遍性的考量。」關中說，像這樣情況的人有六、七個，以中南部為主，不是針對哪一個人，是上面明確交代的政策性決定，並對在場人士強調「你可以想像我執行這個政策有多痛苦、困難和無奈，所以找大家共同來解決，我會用實際誠意與行動來證明把傷害降到最低。」

當場多數人免不了是一陣抱怨、痛罵，其中反應最激烈的便是林淵源，因為他是白派派主，必然是強勢表態，並揚言不讓王金平屈辱參選，只聽他一聲令下，當場帶領大家退席抗議。

過了兩天，關中再一一登門拜訪，苦口婆心勸慰，最後關鍵人物還是范姜新運，必須先說服他。關中對范姜說，「師爺，您是白派的靈魂人物，今天國民黨在高雄也全靠你了，你看這個局要怎麼走下去？全得靠您說服老縣長和王金平了……在地方上我們都是第一次碰到這種情況，傷害很大，怎麼彌補？您盡管交代……」

好說歹說之下，終於獲得范姜新運的同意，由他再把白派眾領導人找來，以達成一致的共識。在林淵源方面，關中更是不時登門「請罪」，化解他認為的「奇恥大辱」；至於王金平除了抱怨這樣令他很沒面子之外，還算平和，也能體諒關中的無奈，其他白派人則是等著看關中是否真能說到做到，會不會傷害到他們的利益和名聲。結果八六年底的立委暨國代選得非常漂亮，王金平與搭檔選的國大代表都拿到十萬票以上，因為這樣也激發了他們內部的危機意識。

不提名卻輔選的具體做法為何？「就是沒有提名程序、自行參選，我們全力輔選，資源都給，招牌照用。」關中說，要爭取這些派性重於黨性的人的確不容易，他也做了一些承諾，例如他對林淵源說今後在地方上的事若有需要我為他分憂解勞的，儘管提出來。後來林淵源就來找關中，推薦一個人去選省農會理事長，關中立刻就答應，而那時國民黨也有此能力辦到，後來兩人越來越熟，相知互重，更成了莫逆之交；「談判就是要站在對方的立場設想，而且要give & take，有取有給、講話算話！」

AIT為江南案「策反」關中，還向蔣經國告狀

江南案發生以後，對國民黨的形象傷害很大，海內外一片交相批判之聲，台灣內部政局更因此發生了微妙的質變。那時美國在台協會（AIT）的處長宋賀德，有一天帶著一個女性組長來省黨部拜訪關中。她「剛好」是關中在美國佛萊契爾大學讀書時的同學。

AIT一行人先表示他們是例行性公事，每年都會到台灣各地方拜訪，參訪了解一下國民黨的工作情況；客套寒暄一陣後，突然話鋒一轉提到江南案說，你們政府做了江南案，對國民黨傷害很大，你們黨部有什麼看法？

關中是在一九八四年的上半年出任省黨部主委，江南案就發生在該年的十月十五日，AIT的來訪恰在江南案發生不久後。對於宋賀德猝不及防、近乎咄咄逼人地發問，關中一開始的回應四平八穩，但也不卑不亢：「我說黨部對此不可能有何看法，我們不知道此事真正的來龍去脈，也無從知道，如果像外傳的是情治單位、黑社會涉入，我們怎麼可能知道？」宋賀德馬上又問：「難道你之前都沒被告知，或者聽到些什麼？」關中回道：「沒有，不可能！」宋賀德再問：「那你對這件事的看法如何？」關中再回：「當然不好啊，但事情已經發生了，我希望任何政治問題發生以後，首先應該先用法律解決，至於政治上發生的損害，則要靠政府對社會有一個大家能接受的說法，甚至有錯誤也要坦誠說明。」關中並強調，「這是因為你問到我，所以我才說，基於我的職務，本來我沒有必要去對這件事提出看法。」

關中可以感覺到，其實美國人成見很深，認為國民黨好像一個黑幫一樣，而AIT認為那時他是國民黨的核心人物之一，又受到蔣經國的重用，所以開始對關中戴起高帽子，稱讚他是國民黨溝通時代的開明派，對推進台灣民主做了很多貢獻等等；關中聽著只是笑笑，謙稱都是言過其實。說著說著，關中的美國同學、那位女組長說話了，她說：「站在我們美國人的立場，我們認為關先生應該發表一些聲明來譴責貴國政府的做法！」關中驚訝地再問：「什麼？」女組長接著說：「我們認為，以你的身分和所接受的西方教育思想，對這種不人道、不道德的事情，你應該出來對政府有一個譴責的說法！」

關中也立刻正色回她：「妳怎麼會有這個想法呢？中國國民黨現在在台灣是執政黨，我代表國民黨在地方辦理黨務工作，即使你們美國人對我們有很多事不滿意，或者認為我們的民主政治不夠成熟，我都可以虛心接受，但是你們今天居然要我以一個黨員幹部的身分，批評我的國家和政黨，這是非常不合適、非常沒有禮貌的事。」這時女組長趕緊說：「喔、不不不，這只是我們的一個想法和建議，認為這樣對你們台灣比較好。」關中再回：「我不認為如此，你們可以批評，我不能。」女組長不客氣地又回：「那代表你對民主並沒有真正的信仰。」關中也嗆回：「那是兩回事。」從這次的互動，讓關中深刻地感受到美國人的優越感，以及對台灣那種自視為主子的心態，當天的談話後來就不歡而散，以後也幾乎不再來往。

這次會面關中並未特別放在心頭，但過了不久，有一天蔣經國約見關中時突然問起，說他手裡有資料顯示「美國在台單位對你很不滿意」，關中一時還會不過意問道是哪方面不滿意？蔣經國接著說，「美方說你對他們很不合作，他們希望你對國內政治表示點意見，你都拒絕、非常不友善，他們希望多跟你聯繫，也被你拒絕，所以他們認為你在我們國民黨裡不是一個可以溝通的人。」關中沒想到AIT居然告狀到蔣經國這兒來了，蔣還特別問他，「有沒有這回事啊？」（待續）