對街的年輕媽媽來我家學做酒釀和眷村泡菜。她從河南嫁來台灣七年多，生下一對兒女，非常聰慧可愛。先生是機場的修護人員，夫妻鶼鰈情深，常利用假日到香港或台灣各地旅遊，也常帶兒女返鄉探親旅遊，在兩岸婚姻上，可以說是幸福的一對。

民國76年台灣開放老兵大陸探親以來，大陸嫁來台灣的新娘總計約有四十多萬人，以年齡層可以分老、中、青三代，由於異地婚姻，除少數十分美滿的組合外，怨偶應不在少數。

探親開放初期的兩地婚約是較為美滿的，國民黨老兵在台沒有娶妻或原配已亡故的，返回家鄉多會帶一個老伴回台，以照顧其晚年生活。這些大陸籍配偶，多是伴侶已棄世或離異婦女。老兵多年的積蓄，當年足以在家鄉給新伴買棟房子安家。而親切的鄉音、熟悉的家鄉口味，為老兵晚年帶來安慰，這一群新嫁娘的賢淑，也常見於報刊，甚至有老兵過逝，他的老同袍接續娶進門，從另外一個角度來看，也解決了社會老人照護問題。

兩岸突破隔闔，為數不少的台灣中青代，因為離婚或因收入有限未能成家的男士，也前往大陸尋找春天，帶回了各省大陸新娘。除了部份是外省第二代子弟回父母的家鄉找伴外，其他絕大多數是土生土長的台灣人。於是飄洋過海的新娘，飛到中國版圖東南海上的台灣。在不懂閩南語及本地風俗的他鄉，開始養兒育女。其中較好的嫁入了有土有房的財主家，除了受傳統風俗的約束外，倒也不愁吃穿。辛苦的是，部份進入原本就收入不高的弱勢家庭，帶兒女、謀工作，開始了另一番堅苦日子，常有還不如待在家鄉吃苦尚有依靠的感歎。這種結合，放在哪兒都有「貧賤夫妻百事哀」的愁悶，但是在異鄉的辛苦，往往不能讓家人知道，以免他們擔憂、傷心。其中的辛酸只有當事人最明白，但也只能硬撐下去。

一位由浙江嫁給腿有殘疾的配偶，對著大陸十歲兒子依依不捨的攔阻時說道：媽媽也要找一個家，媽媽是風箏，風箏線在你手上牽著，你只要拉線，媽媽就會回到你身邊。

尚屬年輕的山東大妞嫁給老兵，只有父母知道。兒子結婚時，不好帶老頭會見親友，找了一個年齡相當同事充當老公，花了不少錢，一切只為了面子。

雲南鄉下二十出頭姑娘，趕上開放探親第一批老兵返鄉。下了決心嫁來台灣，只為離開磺區的家鄉。二十多年過去，「老老公」已屆八十高齡，她像照顧老父親一般，出入急診是家常便飯，可是愈往以後日子該怎麼過呢?

從陝西鄉下嫁給眷村第二代的新娘，為著沒有房子，拼命掙錢，只在初來時返回家鄉一次後就再也沒有回去，堅毅個性壓過了思鄉情緒，最後不再思鄉。

昆明來的一位大姐因前夫政治錯誤跟了四人幫被關，離婚後女兒尚小改嫁台灣老兵，心中一輩子虧欠女兒。女兒缺了父母親的愛，個性寡歡憂鬱，成了精神病人，大姐邁入晚年也沒法心安。

西安一位配偶，每次風光的返回家鄉，電話中親朋好友都托買台灣時髦產品，又不好意思收錢，只有苦在心裡，因為他老公連加班才賺五萬多元，個中滋味能向誰訴呢?

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這些陸配，學歷不高、家庭不富、一心想到富裕寶島改善經濟，但與心裡所想差別太大，不是那麼如願。一二十年下來，家鄉早已改頭換面，經濟起飛甚至超過台灣，她們在台的工作不出餐廳、賣場、直銷、電子廠作業員、大樓清潔工、醫院24小時看護工等。也有帶家鄉產品或做吃食在此創業，當然也歷經不為人知的辛苦，這次選擇，飛的太遠太久，生下兒女後，再也飛不回去了。

近年來，台灣年輕人進入大陸工作的不在少數，因為緣份娶了新娘返回台灣，這又是另一類型兩岸聯姻。基本上雙方因工作結識，有感情基礎、工作穩定，經濟條件較好，兩岸都買房子輪流停留，可以說不是像早年如水往低處流般的追求生活條件的改善而結合，只要情愛不變，幸福是可預期的，在我同學、朋友群中，下一代娶了對岸新娘的不在少數，屬於美滿的結合。

「孔雀東南飛」是中國漢樂府民歌中最傑出長篇敘事詩。記敘了媳婦不容於婆婆而被遣回娘家，又被兄逼其改嫁，最後投水自盡的悲劇故事。本文只是引用作篇名，並不代表任何意義。孔雀是鳥類之后，豔麗出眾，如同大陸配偶在家鄉一樣嬌貴都是父母家人的掌心肉，因緣際會來到東南一隅的台灣，如同孔雀東南飛般的尋找一生幸福，四十萬的新嫁娘有的照顧老兵、也有生下台灣之子，為台灣經濟貢獻一己之力，台灣人是否更應疼惜她們，使其早日把異鄉當作家鄉。

我預計把紅遍兩岸的台灣鳳梨酥做法教給對街的的河南姑娘，當她能品嘗出鳳梨酥甘美香酥滋味時，已經真正融入了本地社會。

（劉先昌／台北）