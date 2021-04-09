每當提到貴州，大家都會來一段國中地理課本學的「天無三日晴；地無三里平；人無三兩銀」但，那都是過去的貴州了。

現在大家眼中的貴州是多彩的，繽紛絢麗地遍撒整個大地，在山川中、在溪谷間；在文化內、在夢想上。當你來到貴州用心探索不同區域，會發現各地都有著自己獨特的「顏色」，交織、相容、變化、演進，這就是貴州出眾不凡的魅力。

這次我走過山巒地貌的脈動、接觸少數民族的熱情、學習陽明文化的精神、領悟探索天際的夢想，同時也目睹脫貧富強的實踐。

黔東南的紅色

首先是「紅色」， 它代表的是一種熱情、自豪、豁達。「紅色」存在於少數民族的黔東南。當我們一行人抵達朗德苗寨時，親眼目睹「十二道攔門酒」的瞬間真的是本次貴州之旅最大收穫。正門口歡迎我們的苗族婦女，身穿華麗銀飾和精緻刺繡，手捧犀牛角杯盛米酒，站在兩旁沿著石板路直上，給我們熱情的攔門酒。沿路上可以看見一旁吹竹笙的男丁們，從青年、壯年到最資深的爺爺們列隊並且齊奏著手裡的竹笙，又同時左右晃動配合韻律跳起舞來的畫面，加上一旁的苗家建築和遠方的山巒疊障可以說是美不勝收，在我腦海裡烙下深刻的印象。

黃果樹的綠色

接著是「綠色」，它是自然、能量、生命的象徵。在爽爽的貴陽、避暑的天堂裡，到處都可以見到綠樹遮蔭之景，而自然景觀中最受大家喜愛的當然就是黃果樹瀑布了。第一次來黃果樹瀑布，我們同學就被自然界的浩瀚給震懾到，大家興奮地衝到瀑布前去體驗那種勇者到瀑布下修煉的膽識和氣魄，飛濺出來的水有如風暴ㄧ般席捲著我們，那我們感受到一種巨大且旺盛的生命正在用自己的方式跟我們溝通，也讓我們了解到保護環境的重要性。此外，貴州已經開始進行垃圾分類，為了讓每個人更貼近環保的「綠色」，共同創造永續家園。

王陽明的藍色

接續是「藍色」，這有著啟發、感性以及自由的涵義。我在王陽明身上看見了這個特質。來到陽明文化園，走進「玩意窩」，感受當初陽明先生在不得志時仍能刻苦求學，帶動貴州講學的風潮，將「知行合一」體現並傳遞給世人，心中存有良知，帶有善念，這看似簡單卻可能是我們欠缺的一項能力。

再者是「黑色」，黑色擁抱著神秘、力量，甚至帶著點恐懼。我認為這是在天眼FAST，給我的感受。我非常敬佩科學家南仁東為了打造天眼，使這項計畫順利進行所付出的一切。我們在景區裡看到的景色非常震撼，但背後的故事更是讓人動容。尤其是要不顧眾人反對，堅持自己的道路並說服各界，讓大家相信且加入你的團隊是非常不簡單的事情。宇宙是非常神秘的，而我們對它可能帶有無比敬畏和些許恐懼，但是用科學與它對話的決心是堅定且充滿力量的。這就是我所看見的「黑色」。

有溫度的黃色

最後是「黃色」，它有著溫度、就像是一種默默在背後鼓勵並讓人感動的推手。我想這是「富強政策」，在許多城市裡，城鄉差距過大往往是一個重大的問題，而貴州政府花了多年努力來縮小這個差距，促成平等的願景。這邊我想特別提到一段故事，導遊張林曾經分享到小時候上學的艱辛日子，那是我們無法體會的生活，可能也去無法想像如何度過那樣的時光，讀書看似正常且平等的學習機會，對於某些學生來說卻是一件奢侈的夢想。我非常感謝小張與我們訴說的那段回憶，因為這讓我知道要更加珍惜自己的機會，並學會去傳承去分享來幫助更多人。

本次旅程，非常感謝一路上的朋友們，謝謝第四小組的大家以及大陸的志願者世榮、明潔、瞿鵬、青山對我們的照顧和關懷尤其在重要時刻陪伴在正凱身旁，對此表示一百萬分的敬意和謝意。希望未來我們能在另一場人生旅途上相遇。我知道這次錯過了「水濂洞」稍微有些可惜，但是旅行本來就應該留著一點未完成的遺憾，給未來的我們回來探索。

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供

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