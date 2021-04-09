前言：張盛華是胡璉將軍創辦怒潮軍事政治學校的流亡學生，民國38年中國人民解放軍侵入江西省，張盛華的家鄉東鄉縣曾經為中華蘇維埃共和國統治，身為地主的他們對於中國共產黨並不相信，因此決定讓長子張盛華一人逃亡離去。 張盛華和同學一同逃向南方仍由中國國民黨政府控制的縣份，先在廣昌加入了國軍胡璉兵團，擔任士兵，行軍至會昌，適逢兵團怒潮學校招生，便投入學校成為學生。此後在兵團保護下，張盛華隨怒潮學生一路平安南下，38年10月1日，中華人民共和國建國，張盛華正在臺灣海峽航向臺灣的船上。 張盛華的逃亡，叔父張潤助的反抗，使張家家族在中華人民共和國統治下備受迫害，幸賴族弟張德華和張國龍維持了下來，張盛華則在臺灣夢想反攻大陸，怒潮畢業後又考上政工幹部學校，從事政治作戰工作，在金門歷經反攻東山島和八二三炮戰。張盛華離開戰鬥部隊後，利用時間完成大學學業，也在臺灣娶妻生子建立家庭。臺灣開放探親後，他終於在離開家四十四年後回到江西。 他為江西家人起造新居，補償他們所受的苦難，他也為中華人民共和國在鄧小平統治後逐漸進步發展而改善人民生活而感到欣慰。但他在臺灣有了另一個家，臺灣的家人對江西沒有鄉愁。隨著年歲日長，張盛華再也沒有力氣遠行回家。臺灣也是他的家。和成千上萬的外省人一樣，他們的血液不是撒在臺灣的土地上，便是流入臺灣人的身體中。他的生命故事是那一代大陸來臺軍人的典型。

張盛華，江西省東鄉縣人，怒潮學生。以下是他的故事。

壹、亂世中

第二次世界大戰結束，中國雖然艱苦獲得勝利，成為當時的戰勝國之一，然也因為戰事不休，致使長期的國家規劃與發展始終無法順利進行。中國共產黨利用抗日戰爭，大量擴充軍隊，充實自己的實力，迨抗戰勝利，不服中國國民黨主持之國民政府統籌受降事宜，乃試圖以武力搶占接管日本占領地區，影響國民政府的接收，遂引發國共在各地的軍事衝突不斷發生。為此，美國總統杜魯門（Harry S. Truman）派遣特使馬歇爾（George Catlett Marshall, Jr）來華調停，一方面國民黨希望藉由調停，將共產黨及第三黨派納入國民黨主持的政府之中，另一方面共產黨則盡量爭取第三勢力及國民黨內親共人士的支持，並離間一切與國民黨友好的國內外勢力。

國民革命軍初期雖然在軍事上仍佔有優勢，卻因為國內外對於和平的殷切渴求，在美國等外國勢力的壓力之下，與共產黨經過數次的和談與停戰，關鍵時刻無法掌握主動權，貽誤作戰時機，難以擴大戰果；而共產黨卻屢次破壞停戰協議，和戰手段並用，共產黨的軍隊非但無法消滅，反而更為壯大。由此可知，共產黨將和談作為獲致作戰效果的一種方法，為的是瓦解反共勢力、束縛國軍雙手，戰術上博取社會同情，以及利用在國民政府內的失意政客及投機份子。加之戰後中國民生凋敝，百廢待興，卻要支應龐大的戰爭開支，使得經濟崩壞，人心不滿，國民政府的失敗命運也就可以預見了。短短數年之間，國民政府東北丟失，共軍入關南下，致平津不守，西北危殆。徐蚌會戰失利，60萬國軍灰飛煙滅。民國38年1月21日，蔣中正總統宣布引退，副總統李宗仁繼位，試行和議，蔣中正則以國民黨總裁遙控國政，下野前任命陳誠出掌臺灣省政，設立12編練司令部，而以胡璉為第二編練司令部司令官，謀劃撤退臺灣。4月20日，南北和議失敗，中國共產黨主席毛澤東宣告中國人民解放軍向全國進軍，強行渡江，東南數省，旋踵盡失，西北各省繼而棄守，李宗仁總統曠職滯美不歸，中華人民共和國於10月1日建國，中央政府由南京、廣州、重慶、成都，終而由行政院長兼國防部長閻錫山率領於12月7日播遷臺北，兩岸分裂。（待續）（作者曾建元為國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授、駱長毅為國立中山大學中國與亞太區域研究所博士班研究生）