新冠肺炎的AZ疫苗，已陸續來台，但連第一批的11.7萬劑，施打情況都不太樂觀，後續的接種，將面臨到有效期限的問題，未來將會如何，國人心焦不已。主要的顧慮，毫無疑問是副作用過大過多，民眾徘徊在免疫與得病之間，無所適從。而偏偏指揮中心居然不敢做決定，反而要民眾自行評估，連專家都不敢遽下決斷，試問普通老百姓敢拿自家身心健康作孤注之擲嗎？

據報載，醫護及民眾的心理，顯然都對BNT的疫苗抱持著較大的期望，而依據陳時中的話看來，大概是成交無望了。眼看著世界各國都已紛紛開始接種，而台灣由於指揮中心在疫苗上諸多荒腔走板、漫無章法的步調下，何時能夠順利施打，顯然都還在未定之天，遙遙難期。

錯過BNT疫苗的採購時機，指揮中心備妥了許多說詞，但明顯都很難憑信，箇中原因，仍是基於政治考量。而BNT疫苗的終將破局，衛福部長說詞最為可笑，明明就是台灣方面意欲違反商業倫常，跳過代理商，而在陳時中的口中，卻變成了：我們好心要跟你們買，你們還這樣拖拖拉拉、不識好歹，對不起，我們已經是仁至義盡了，現在就是你們要賣，我們也不買了。

一副骨氣錚錚，老子有錢的態勢，較諸魯迅所訕笑的「阿Q精神」毫不多讓，可卻獲得許多綠民的交口稱讚，以為這是替台灣人爭氣，關起門來自嗨自爽，阿Q之多，竟蔚為奇觀了。

疫情未緩，世界各國都冀望於疫苗的接種，企盼能因此紓解即將面臨的醫療、經濟等難題，因此求爺爺、告奶奶，巴不得分潤得幾劑。唯有台灣，似是老神在在、不驚不懼，指揮中心始作其俑，暴虎馮河，有勇而無謀，圖逞口舌之快，遂使無知無識者，眛眼盲從，真不知將會伊於胡底。莫非這就是所謂的「台灣價值」？

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