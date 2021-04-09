常人會對某個選擇某項政策批點非議，但是卻看不到不這樣做可能承受的代價。「凡人之智慧見已然，未能見或然」，此之謂也。其實，「已然」固然重要，「或然」更不可輕視，否則，我們對這個世界的認知，對人家的判斷一定會發生嚴重的偏差。

曾經我們對美國在日本的廣島長崎扔兩個原子彈表示極大的義憤，因為這讓無辜的平民死掉十幾萬，但是我們不知道，如果不扔原子彈，美國強行登陸，日本實行玉碎計畫，兩國軍人和平民的死亡則是百萬計的。扔原子彈的後果是決策「已然」，不扔則是可預見的「或然」，只批評「已然」就看不到由此減少的犧牲的「或然」，就無法兩害相權取其輕。僅僅啟動公眾對「已然」的義憤，則會嚴重地降低自己國民的智商。

中國貨幣發行之多和增長之快無疑排在世界前列，如果我們只是批評由此帶來物價的上漲和公眾財富損失的「已然」是遠遠不夠的，還必須看到由此增加就業的「或然」。因為通膨與失業之間有著替代關係，高通膨低失業，反之則反是。如果我們不批評「已然」，則管理層難免將通膨看得理所當然，只顧減少失業，不管通膨多高。如果看不到增加就業的「或然」，難免束縛管理層的手腳，他們就不敢在非常時期採取非常之舉。只有兼顧「已然」和「或然」，我們才能以盡可能低的通膨，來換取盡可能多的就業，並及時地調整，避免讓通膨蔓延的過度。而不是故作輕鬆地告訴公眾，不會有通膨預期的蔓延。

70年代末我在讀本科時，老師給我們上西方經濟學，言必先批判。其中批判最重要的理由是，西方經濟學的前提不能成立，譬如沒有政府干預，產權明晰，所以它的論斷是錯誤的。後來我日益覺得老師的批判破綻很大。按照牛頓力學，假如沒有摩擦力，動則永動，靜則永靜。沒有摩擦力就沒有推動，也不會止動，當然一直持續下去。這個假定在地球上不成立，但這個邏輯毫無破綻。只要在地球上創造沒有摩擦力的環境，這個情況也一定在地球上發生。

可見邏輯的嚴密與否不是取決於前提是否成立，而是取決於在給定前提下，結果是否必然。只要必然，就是邏輯強大，甚至沒有實際發生，邏輯更強大。所以我們對經濟學的態度，不是借質疑它的前提來否定批判它的論斷，而是創造前提，如減少政府干預，明晰產權制度，來推進和實現它的論斷。如果只考慮「已然」，我們可以說老師當年的批判誤導了我們，至今仍謬種流傳。但考量「或然」，則應該說，沒有老師當年批判式啟蒙，我們至今還不知道西方經濟學。錯誤的批判比較啥也不知道，無論如何是一大進步，至少我們後面可以慢慢領悟。

有次，我去人民銀行上海總部開會，在座有位別的高校的老師。他在討論時引用自由主義經濟學家的重要觀點說，人民銀行什麼都不幹比幹什麼都好。這是指管理層的干預在取得短期管理效果的同時，造成長期的更大紊亂。但沒有擺脫短期的困難，今天都過不去，哪來明天，更不用說長期。所以我說，我們只是旁觀的研究，不是一線的實操，我們只能評判已有選擇「已然」的長短，卻不知道作出這個選擇的艱難，以及它規避 「或然」的成功。不在其位，難謀其政，所以我們不能簡單地用自由主義學派的觀點否定當局者的努力。

因為所有的選擇都有代價，所以僅根據「已然」來判斷，則幾乎可以否定所有的選擇和所有的決策者，無論（它）他有多麼的高明。所以只要煽動年輕人，就能打倒任何對手，因為年輕人往往只能根據「已然」的代價來否定現有決策。但如果只強調「或然」，則會忽視 「已然」的代價，從而為「或然」承擔越來越高的「已然」成本，所以決策者一定要兼顧兩者的平衡。旁觀者也不能自以為真理在握，對當局者批點非議。當局者固然有「迷」的一面，更有睿智而不為旁觀者理解的一面。子非魚，焉知魚遊之「難」乎？大家都秉承這樣的心態，則當局者幸甚，天下幸甚。

（作者為大陸學者）