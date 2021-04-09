台鐵太魯閣號408次列車，於2日發生史上最嚴重的鐵路意外事件，付出賠上50條人命的慘痛代價後，終於促使蔡英文總統於7日提出改革台鐵的構想與承諾。包括徹底解決台鐵的組織文化，以及解決台鐵長期財務虧損的困境，並找出最適合台鐵永續經營模式等三大方向。她並特別強調，請大家不必懷疑政府改革的決心。

平情而論，蔡總統這一次所提出有關改革台鐵的構想方向，其實談不上有何新意。回顧過往，只要台鐵發生重大的鐵路意外事件，這三大議題就會被主管部會和台鐵當局反覆提出，但迄今卻始終未見解決。如此這般，也就難免引發外界質疑政府改革的決心。而所提的改革構想，也就可能被外界解讀為只是虛應故事的搪塞之辭了！

跳開這種浮面的解讀與質疑，更務實的來看，何以主管部會和台鐵當局明明知道問題癥結，同時也針對性的提出了改革方案構想，但到頭來還是無法真正跨出改革的步伐？如果這種痼疾無法找到真正有效的解方，則事過境遷之後再隔一個時段，又引爆出另一個新的意外事件，恐怕也將成為台鐵和國人揮之不去的夢魘與宿命了！

沒有錯，診斷台鐵無法真正啟動與落實改革方案的痼疾病灶，首先的確是要從徹底解決台鐵的組織文化入手。而蔡總統7日的談話，針對強化台鐵組織功能，首先就指出必須加強台鐵「運、工、機、電」等四大系統的橫向整合功能，以及改變組織內部層層上報再層層下達的處理模式，改為讓區域內發生的問題可以在區域內解決，以提升台鐵的管理效率和安全性。

檢視蔡總統所拋出的此一改革方向，其實恰恰凸顯出原來單單是在台鐵本身內部四大系統的橫向溝通整合功能，就存有重大的缺失與不足。更具體的來講，也就意味著台鐵內部不同系統、部門，其實是長期存在著各自為政的積習。再加上組織內部的作業流程，還是沿襲必須先層層上報，等到上級主管下達指示後才能處理的傳統模式，凡此種種，既缺乏橫向溝通整合，也因曠日費時的縱向作業流程，以致在面對意外事件時就難以做出即時又有綜效的應變對策了。

然而，談到台鐵組織內部缺乏橫向與縱向的溝通整合能量，客觀來看絕對不只是台鐵才有的特異現象。整個行政體系，包括跨部會之間，乃至於不同層級的公部門體系之間，因本位主義的積習，各自為政，卻缺乏橫向溝通合作的情形，其實是普遍存在的共相。蔡總統請大家不必懷疑政府推動改革台鐵的決心，各界毋寧更期待蔡政府能夠因勢利導，展現對提升政府體系施政效能的決心。

同樣的，蔡總統把解決台鐵長期財務虧損，列為改革台鐵的第二項重點，自然也為各方所喜聞樂見。誠如蔡總統的論述，台鐵為國家經營許多無法獲利的鐵道路段，以致造成營運虧損。再加上台鐵在組織定位上屬於公務部門，員工的公務退撫支付，長期以來已經成為台鐵沉重的財務負擔。另外則是儘管台鐵其實擁有相當可觀的資產，但囿於本身屬於公務體系，不易啟動資產活化，以致日積月累造成台鐵財務的龐大負擔，不僅打擊員工士氣，連帶也讓台鐵的營運效率、安全都出了問題。

不過，即使蔡總統已經注意到要改革台鐵，就必須先解決台鐵長期財務虧損的課題，但是要如何下手，卻還真是知易行難。所幸的是，請辭中的交通部長林佳龍在7日於立院備詢時，就說明交通部過去兩年已草擬出台鐵的改革方案。在框列的七大面向中，就包括解決財務負擔，以及鬆綁費率管制、活化資產、投資獎勵，以及保障員工權益等。並擬議設置台鐵管理基金，承擔因歷史性因素所累積造成的財務包袱。但是這些構想的落實，牽涉面極為廣遠，有待多面向的溝通才能找到財源及化解改革的阻力。而這種困境，同樣也不只出現於台鐵改革這個個案而已，因此最後能夠走多遠，仍有待驗證。

至於為台鐵找出最合適的永續經營模式，面對的課題包括是否要改為公司化，甚至是走到民營化，乃至於公私合營，自然是各有利弊，以及要面對不同改革方案所可能帶來的反彈或抵制，即使蔡總統目前也未有定見，但無論如何，底線是要讓台鐵的營運管理真正能夠上軌道，而不只是頭痛醫頭的淺層改革所可以承擔。衷心期盼，這一次的意外事件，在給台鐵帶來危機的同時，也能夠展現出化危機為改革的契機，如此則台鐵幸甚！全民幸甚！

(工商時報)