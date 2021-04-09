太魯閣號事故罹難者頭七，內政部正事不幹，偏偏針對立法院要其評估改國徽的必要性提出報告，內政部辦事效率從沒如此快過，昨天報告就出爐了。

是怎樣？太魯閣號出事跟內政部一點關係都沒有是不？交通事故由交通部管，後續的賠償、究責、保險、撫卹......等問題，內政部能不聞不問？很明顯是要圍魏救趙，轉移焦點。

立法院兩個月前通過決議要內政部評估改國徽的必要性，內政部不敢正面回覆是否更改國徽，反而建議國民黨調整自家的黨徽。

總要有個先來後到吧！國民黨徽早於國徽、國旗，就算引用商標法，後來的也應尊重原創者，有牴觸的話也應由後者修正。民進黨知道茲事體大，不敢更改國徽，只好修理一下國民黨。

在民進黨的愚民政策下，年輕世代為了吃免費鮭魚，連父母給的名字都不要了，既然那麼喜歡改名，又那麼愛「正名」，那就從自己的政黨圖騰先改好了，台灣不是太平洋裡的鯨魚，而是鮭魚！

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