對台鐵太魯閣號意外，蔡英文在出席民進黨中常會時提出了台鐵改革的宣言。可是對比2018年普悠瑪號出軌意外之後，蔡英文也曾經提出的台鐵改革方案，兩次的內容並沒有太大的差別。甚至可以說，是拿當年的那份文稿回收再利用。一樣的改革口號、一樣的努力方向、一樣的所謂決心，但還是發生了一樣的悲劇。好像這些位居高位的官員和我們，是生活在兩個平行的時空。

更讓人無法接受的是，今天這起意外的發生絕對不是李義祥一個人的問題，也不只是台鐵這一個組織的問題。而是從上到下政府相關部門，到牽涉其中的每個人，都需要被檢視的結構問題。然而蔡英文的聲明裡，卻對台鐵之外的問題避而不見。

這種感覺就像是：今天發生了這起意外，就從檔案庫裡找出一份關於「火車出軌了該說什麼」的講稿模板，然後就對著國人把這份聲明唸過一遍。唸完以後就收起來，好像政府已經針對這個單一個案檢討過、改善了、沒事了。等到下次又發生什麼事情，就再從檔案庫裡找出一份相對應的文稿，然後對著國人朗讀一遍，又什麼事情都沒有了。

治國就好像一場演講比賽，看誰比較會說，比較懂得安撫人民的情緒。真的是這樣嗎？人民會希望坐在那個位子上的，是一位能夠實際行動，而且讓人民感受到改革成果的總統，還是一台只會重複唸稿的讀稿機？

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