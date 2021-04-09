中央流行疫情指揮中心好不容易3月初從南韓買到英國牛津AstraZeneca疫苗11.7萬劑（有效期到6月15日，第一劑與第二劑須間隔8週），優先給醫護人員施打，可惜目前僅一成多完成施打。緊接而來透過COVAX獲配首批19.92萬劑疫苗近日又運到了，可是有效期更短，5月31日就失效了，同樣第一劑與第二劑須間隔8週，如果醫護人員還是不願加速施打，陳時中麻煩就大了。

台灣防疫宣傳總動員，醫護人員是最挺陳時中的群體，幾次處理醫院院內感染危機，醫護界炮口一致向外，誰敢「逆時中」？少數像前衛生署長楊志良大砲性格多說兩句，立馬遭醫護界和網軍1450圍剿。

台灣先前買不到疫苗被罵笨，有了疫苗又不捧場，來台的AZ疫苗有效期又短，還得算好時間趕在8週後打第二劑，一方面要趕鴨子上架，另一方面大家對疫苗安全性又信心不足，陳時中蠟燭兩頭燒的焦慮可想而知，但問題到底出在哪裡？

陳時中一開始沒能幫前行政院長林全採購德國BNT疫苗擋住壓力，錯失「超前部署」良機，繼而一味地抗拒有中資概念的疫苗，搞到自己進退維谷，偏偏美國老大哥也不幫忙喬疫苗，最後只能含淚採購部分歐盟國家禁打的AZ疫苗，而AZ疫苗會不會引發血栓的風險又說不清楚，如果連有專業判斷能力的醫護群體都說服不了，台灣老百姓目前沒有染疫急迫性，怎會貿然施打有風險疑慮的疫苗呢？

陳時中要怪自己搬石頭砸腳。今年2月強調採購疫苗須符合安全、有效、可以買、有人願意用等4原則，酸言酸語地排除中國疫苗，還語帶不屑說「他不知有多少人想打中國疫苗」，現在AZ疫苗沒人願意打、沒人敢打，請問阿中部長這不是自打臉嗎，該怎麼辦呢？

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