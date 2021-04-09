台鐵太魯閣號事故奪走五十條人命，舉國同悲。民進黨立委陳歐珀在立法院臨時提案，呼籲交通部在事故地點規劃興建紀念碑，受到藍營立委的反對。藍營其實大可不必反對，就任由民進黨政府建去吧。

隨著訊息的逐漸披露，除了承包商的疏失外，越來越多資料顯示台鐵的腐敗、交通部的失職、行政院的怠慢甚至蔡總統的空話，以及事件發生後令人心寒的互相推諉、貪戀權位甚至轉移焦點的官場現形記。不管屆時紀念碑文如何遮掩或粉飾這件悲劇，都無法改變人們的記憶與真實的歷史紀錄。

所以武則天留下無字碑，一生功過由後人說去。最近前監察院長錢復回憶說曾有一位美籍學者想要替蔣經國總統作傳，經國先生要錢復替他婉拒，理由是「(我)一生之中一無可取之處也」。武則天與蔣經國都知道，歷史永遠不會只看你說了什麼，而是做了什麼，又留下了什麼。後人看到太魯閣號的紀念碑會想起什麼？這個紀念碑會不會同時也是民進黨的恥辱柱？

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