《紐約時報》報導，憂慮台灣問題可能使美中權力鬥爭翻轉成全面戰爭，拜登政府正在「校準」對台灣安全的政策，是否將安全承諾從「戰略模糊」調整為「戰略清晰」將是關鍵。無論美國最終決策如何，對台灣都是警訊：自己的命運由美中競爭結局定奪。

民進黨政府的最大安全保障，就是美國的保證，拜登政府上台後一再強調對台灣支持「穩若磐石」，民進黨政府因此彷彿吃了「定心丸」。但實際上，除了「台灣關係法」的模糊原則外，美國對如何因應中共武力犯台。既沒有公開聲明、教戰準則，更沒有安全協定，台灣卻是樂觀以為在美國保護傘之下安全無虞。

美國全面總檢討國安政策，如何防止台海發生戰端，應是焦點。據報導，決策方向將是在不挑釁中共的原則之下，有效嚇阻中共的侵略野心，也就是在不挑戰「一中」紅線之下，警告中共不要輕舉妄動。

面對中共軍隊加速現代化，軍力及經濟力量快速擴張，無論未來政策為何，美國都必須以實力地位為基礎，台灣只能夾在兩強之間苟活嗎？

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