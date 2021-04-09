核四廠最後一批120束燃料於3月27日運送至美國，媒體以「重啟無望」為標題做報導。核四廠共1774束燃料，分九批外送，第一批是在2018年6月「以核養綠」公投投票前起運的。民進黨的伎倆是藉由核四燃料的外送，宣示它已廢除核四，向支持者邀功，騙取2018年九合一地方選舉的選票。套句「核四商轉」公投領銜人黃士修的話，「汽油被抽走了，不代表整台車就要報廢，只要把汽油加回來，或是買新的汽油即可，這是基本常識。」

台電原先是這麼說的，規劃將燃料報廢，再送到美國拆解。看看這筆帳，燃料的帳面價值 81.6億；既然要報廢，這筆錢就打水漂了。拆解所花經費如下：運費7.3億，拆解費27.6億，其他工作費0.35億，共35.25 億，拆解回收鈾的預估售價為32.4億，比拆解的花費還少。換句話說，有用可用的東西不使用，還要花一筆公帑「報廢」。台電的說詞是運到美國可以節省在台灣的儲存費用，可是台電又不肯交代燃料是不是已經拆解。如果沒有，放在美國難道不收保管費嗎？所以過去3年，核四的燃料分兩個地方存放，我們要付雙倍的保管費用呦！

台電說即使核四廠要商轉，原先的燃料因儲存時間過久，不能用了！這樣的說法是沒有專業或安全法規依據的。電廠設計與運轉參數完全沒有改變，原來設計的燃料當然可以用，開放核四廠讓大家參觀，看看燃料儲存廠房的設計與環境，燃料放在那裡會「壞」嗎? 如果壞了，台電的員工要負責任。台電的天兵說燃料的保固期過了，所以燃料不能用了！這是瘋話，保固期是燃料製造廠商對產品提出的保證，是一個保險的概念，再付給廠商一筆保固費用，延長保固期，讓廠商白賺，廠商會接受的。

運出最後一批燃料時，台電又有一個天兵說，「…若未來要使用，亦需送回原廠，拆解燃料棒及燃料丸進行全面檢查，完成驗證才可重新取得原廠保固，確保後續核燃料使用安全」。核燃料要接受嚴格的非破壞性檢測才能出廠。要確定儲放過久燃料仍然可以使用，只要再做非破壞性檢驗即可，沒聽過要將燃料「拆解」的，拆解等同於重新製造，新成品還是要進行非破壞性檢驗。非破壞性檢驗的機台應該不超過10米立方，機器運來台灣遠比把全部燃料送出美國再運回來省事吧！這核四燃料外送共分九批，費時超過2年。台電成天為核四廠燃料外送掰各種理由，主要是要隱藏一件事情，核四廠燃料外送是違法的。4月1日行政院院會後記者會，出示了一份台電的「核四現況簡報」資料，資料第七頁，明確的標示，台電公司將核四燃料外送的依據是，「107.1.30 立院三讀通過經委會附帶決議」。附帶決議是沒有正式法律效力的，在立法院的院會上，該案也從未有討論的議事紀錄；但行政院發言人在記者會上仍說，是立法院的決議，行政院發言人公然說謊！核四廠燃料外送，從頭到尾都是行政院的獨斷獨行。

民進黨政府推動非核家園時，告訴民眾非核不會造成缺電，但截至目前為止，依法需每年度公布的「全國電力資源供需報告」，去年的版本至今未公布，王美花部長輕描淡寫的說是「疏失」，能源局副局長李君禮鄭重其事地表示，沒有公布報告，一方面疫情關係，另一方面受近年外在環境的突發因素變化所致。哇！事情大條了，是那些因素啊！嚴重到連因應規劃都寫不出來，這不是代表著政府對這些因素沒有應變能力？李副局長，您有稟告長官您的困難嗎？面對媒體與立委的質疑，每次都義正詞嚴信心滿滿的部長，似乎不知道屬下能源局的難處。報告拿不出來，應該是數字怎麼掰，都兜不攏，看來未來幾年缺電已是無法避免。

最新民調顯示要是未來4年再生能源，無法達到占發電量百分之20目標導致電力不足，有4成9民眾認為應該增加核能發電，2成9則認為應該增加火力發電。事實上，民意對核能的認知已經改變，2018年「以核養綠」公投的結果顯示，6成的有效票認為台灣在2025年應該繼續使用核能。民進黨政府以非核為出發點的「能源轉型」已提早宣告失敗。（作者為清華大學原子科學院院長、特聘教授）