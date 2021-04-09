今年清明節頭一天發生天地同悲的台鐵太魯閣列車重大死傷事故，連續1星期各大媒體頭版頭條不斷追蹤報導，雖然肇禍原因直指施工和監造廠商重大惡性的不當施工，但不可否認，台鐵組織文化不良，「運工機電」四大部門不協調，基層散漫馬虎，上情無法下達，各玩各的，也是原因之一。當然，這次重大死傷事故的肇因仍待行政院運安會及檢調機關善盡調查職責，將違法者繩之以法，並提出台鐵改革之道，給社會一個完整的說明與交代。

回想2018年底普悠瑪大翻車造成18人死亡、多人受傷的事故，當初行政院運安會就提出144項改革措施，如今對外宣稱僅剩30多項因需時間才能完成的工作，但如果真有此良好績效，為什麼近2年來台鐵事故頻率不減反增，此次太魯閣列車出軌反而造成50人死，超過200人受傷的更大慘案呢？

日前蔡總統已在民進黨中常會宣布改革台鐵的決心與三大改革方向，我們給予充分肯定。要改革台鐵的組織文化和組織效能，長期以來一直是藍綠共識，可惜碰到了選舉和台鐵工會抗爭，當權政客就退縮了，棄台鐵生死於不顧，似乎台鐵還有無盡的資產與信用可以揮霍。兩年前普悠瑪事故換林佳龍部長上台，而今太魯閣事故，民眾強烈要求林佳龍下台就顯得格外諷刺，但也不讓人意外！

台鐵這個百年老店已是百足之蟲，談改革，非交通部一己之力就可以完成，如無行政院及總統府的強力支持，根本難以成事。無論藍綠執政，交通部早期的研究報告就指出台鐵公司化是唯一可以成功的途徑，它可以透過公司治理，經由董監事會決議，彈性引進外部資源與人才，合理調整公司同仁薪資與退撫機制，讓風險認知與風險管理徹底改善基層的工作方法，讓「運工機電」橫向聯繫和標準作業程序SOP的管考機制被充分執行，讓台鐵在全國各地的閒置用地與空間得以活化、極大財務效益化，讓各部門權責更加清楚，且可明快重懲重罰。

當然台鐵的公司化，主政者「非不能也，實不為也」，主因在選票，怕得罪台鐵工會及其所串聯的全國各大工會的抗爭。但是高層真的認為儘快讓懸缺3個月的局長就任，按照蔡總統宣布的三大改革方向處理，就夠了嗎？我相信改革前期會風風火火，但以台鐵人員的老舊思維，多一事不如少一事、得過且過的馬虎心態，改革熱情恐怕很快就消退，形式的書面改善報告必然多於實際改善情形，日後重大死傷事故的歷史重演恐難避免。如今民心可用，如當權者反其道而行，歷史自會有最真實的功過評斷。

如今交通部更要儘快強化和台鐵工會的溝通，向工會剖析台鐵公司化不等於台鐵民營化，台鐵同仁的薪資及退休權益並不會因台鐵公司化而受損，不會被逼離職，台鐵同仁可以透過不斷地在職教育充實智能；而且工會如能與台鐵局合作，爭取社會認同台鐵公司化，將是台鐵的唯一活路，則台鐵浴火重生必定可期。反之，工會如果只是對抗，哪天又發生重大事故，台鐵就絕對沒有明天了，還會遭受社會大眾更大的唾棄與責難。

當然，交通部要爭取工會信任的第一步，就要盡力向行政院爭取過去歷史退撫債務由行政院概括承受，或以分散全國各地的部分地產支付此一債務，部分由行政院支應，以求台鐵公司化順利，化阻力為助力。

台鐵的未來生死就在當權者一念之間，成敗是非功過，歷史自會留下完整記載！

（作者為前交通部長）