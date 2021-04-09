在極端戰略競爭之下，台灣已公認是全球潛在軍事衝突的最熱點，令國際觀察家不解及憂心的是，台灣身處暴風中心卻處變不驚，對自身國安問題的關注還不如國際社會。權威的《外交政策》雜誌專文揭露了這種荒謬現象：在台灣，國防問題沒有選票，處理迫切的國防缺失不會政治得分；以及政客與民眾只要報喜，不願誠實面對重大錯誤。

美國軍艦今年已4度穿越台灣海峽，羅斯福號航母戰鬥群駛入南海；中共航艦遼寧號率領最新型的055型飛彈驅逐艦轉移西太平洋演練，海上勢力競爭加劇。美國印太司令部司令對中共的武力威脅提出嚴厲警訊，軍事外交專家也紛紛發表不同的見解與主張。《世界政治評論》（WPR）專文探討東沙島是否會是下一個克里米亞？有專家在《富比士》發表「絆索」理論，建議美國派遣一個「裝甲旅」駐防台灣，可最有效嚇阻中共武力犯台，但也有人認為對中共立即犯台的恐懼是杞人憂天。

在這些論點中，希爾頓．葉在《外交政策》發表〈台灣對抗新冠肺炎有成導致令人憂慮的自大〉專文，則是從內部探討台灣當前所面臨的國防問題，劍及履及批判台灣迴避國防問題的政治文化。他說，外交部長吳釗燮不斷警告中共將攻打台灣，並呼籲成立國際聯盟，但台灣內部好似欠缺迫切感，與吳釗燮在國際舞台大聲疾呼形成最強烈對比。

以義務役及後備部隊來說，政治考量使事情變得很複雜，國防問題吃力不討好，沒有選票，因此政府「堅定拒絕」延長義務役的4個月役期，不但比不上南韓與新加坡的大約20個月，短短的服役期限只能有基本訓練，最被人詬病的是，義務役士兵沒有在真正戰鬥單位實地服務過。

台灣在帳面上有龐大後備部隊，但在訓練、後勤及現代化上都有嚴重問題，政府同意改革後備制度，但要到2022年才開始試行2年。專業軍人的情況也不理想，在武器供應與維護、訓練及士氣等層面都存在重大問題，最近的致命意外事件就是這些問題的反映指標。

除了台灣政客們以選舉優先外，美國學者普遍認為，經濟成長、對抗新冠肺炎成功等因素養成了台灣安逸、自大的心態，再加上過度樂觀認為在美國保護傘之下，中共不敢越雷池一步，導致了今天「居危偏安」的局面。國防高層最近以「國軍必然奉陪到底」，或「該開火就開火」高調回應中共的威脅，除了政治宣示外，背後是否有足夠實力為基礎，是值得深思的問題。

傳統智慧及理性告訴我們，中共武統台灣的政治、軍事、經濟風險很高，貿然行動的可能性微乎其微，但現實顯示中美對抗更趨白熱化，軍事衝突的概率升高。《紐約時報》報導，美國拜登政府正在評估對台灣的安全承諾，希望能在不挑釁中國的情況之下，有效嚇阻中共。但無論如何，台灣必須為自己的國防犧牲付出，否則終將付出慘痛代價。

（作者為資深媒體人）