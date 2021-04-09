自中、美在安克拉治對話破局後，各方即預期兩國將有一段令周邊國家坐立難安的磨合期，只是誰都沒想到中美軍事對峙來得這麼快，這也標誌著印太地區將成為新一輪強權政治的競技場，位居東亞樞紐位置的台灣更難置身事外了。

美國羅斯福號航母戰鬥群本月初由麻六甲海峽進入南海，與馬來西亞舉行海上演習。幾乎同時間，大陸也證實遼寧艦航母編隊航經宮古海峽，將在「台灣周邊海域進行訓練」，還說依循此路線進入南海的跨區機動訓練已成為共軍的常態化活動。中美航母群是否會在南海「巧遇」勢必引發關注，而共軍增加其在台灣東部的演訓頻率，亦將造成國軍備戰的無形壓力。

此外，美中台三方戰機在台灣西南空域頻頻較勁，雖說共機已較過往直接逼近台灣海峽中線的作法退縮不少，也不見得是針對台灣，然而共機擾台卻讓蔡政府得以持續炒作抗中話題。更重要的是，此等惡性循環的軍事對峙不利台海兩岸尋求和解，北京當局應三思對台軍事脅迫是否與其爭取台灣民心的策略背道而馳。

對南海周邊國家來說，美國是打造二戰後南海秩序的既定大國，而中國是新興挑戰者，其民族主義濃厚色彩的戰狼外交確實已激起各國的戒心，現行「經濟靠中國、安全靠美國」的政策能否安撫北京尋求大國地位的強烈企圖心，與中美競合結果及區域和平穩定息息相關。

大陸調派航母群進入南海的主權爭議水域，除了測試美國拜登政府尋求結盟以抗衡中國的外交作為是否轉換成實質軍事合作，另外就是凸顯其不畏戰以捍衛南海主權的決心。誠如許多觀察家所言，大陸領導人習近平已明顯不滿足於美國主導的國際政治現狀，中共中央外事辦主任楊潔篪的「中國人尊嚴論」只是初試啼聲，現在以壓迫性的軍事行為試探美國底線才是主菜。

川普的強硬對中態度雖適時提醒各國有關北京的野心，然而美國的無作為卻坐實大陸的判斷：美國只是江河日下的紙老虎。現在，北京正密切關注高呼多邊主義的拜登與其前任有何不同的作法。

日前美日2+2會談的聯合聲明首度公開點名中國違反國際秩序，更強調「維持台灣海峽和平穩定的重要性」，印證了拜登政府有意正面迎擊中共的挑戰，連向來避談台灣的日本都表達關切，顯然台灣安危已成了美國對印太地區安全承諾的重要指標。

然而，美、日等國關切台灣安全，不代表就一定有以實際行動反制中共武力威脅台灣的意願，後續還需觀察，這是蔡政府應務實看待之處，切莫因美方有意放寬美台官員互動的限制，就誤以為拜登政府開綠燈了。

別忘了，楊潔篪說「中國人不吃這一套」、王毅近日也提醒日本外相不要逾越紅線，暗語就是對主權與領土完整的堅持無可妥協，台灣又是重中之重的議題。換言之，大陸可為了兩岸統一付出任何代價，但美、日等國願意付多少代價呢？

對於中美將南海及台海當成練兵場，在南海議題上難置喙的台灣總該設法為兩岸對抗態勢降溫，至少要做到消弭敵意不挑釁，促使北京思考在台海遞出橄欖枝的可行性。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）