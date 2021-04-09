大陸近期透過無人機在東沙島上空繞島偵察，海委會主委李仲威日前在立法院備詢時說，若有突發狀況，會依規定處理，「該開火就開火」。話說得氣魄，卻莽撞至極。既未說明突發狀況，也不知規定何在，且違背三軍統帥蔡總統制定的最新臨戰準則，只有滿足政治正確及自嗨而已。

隨著美軍執行印太戰略的力度加大，台海及南海火藥味不斷上升，大陸解放軍除不間斷侵擾我西南防空防識區外，還宣示遼寧號為首的航母戰鬥群將「常態化」繞行台灣東部外海，無人機就在此氛圍下出現東沙島上空。

東沙島由海委會海巡署東沙指揮部負責，但海巡任務更像「海上警察」，無權指揮陸戰隊。李仲威說該開火就開火，是要海巡官兵開火？還是他獲得授權指揮陸戰隊開火？

李仲威也沒說明什麼是突發狀況？是指無人機闖領空？還是解放軍攻占東沙島？猜測所言僅是指無人機，因如果是後者，那就是臨戰狀態，必然改由三軍統帥指揮，所有部隊包括東沙海軍陸戰隊都歸國防部全權調度，豈是海委會首長說了算。

再說，受到中美兩強對峙影響，國防部近期多次修訂了《經常戰備時期突發狀況處置規定》，先前規範是指，為彰顯我愛好和平，不開兩岸「第一槍」；去年9月修訂準則中的「第一擊」，改稱「行使自衛反擊權」；之後再改成「不挑釁、不主動攻擊，承受第一擊，判明敵意圖後，行使自衛反擊權」。軍方一改再改，目的無非是判斷臨戰的可能，為避免擦槍走火，須謹慎再謹慎。

就此而言，李仲威的「開火說」，不僅違背上述規定，不負責任且信口開河，更有失官箴。