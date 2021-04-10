世事紛擾，天下不太平。新疆棉花引發的巨大風波，捲起千堆雪，撼動全球。

國際政治經濟我不懂，我只是個大學象牙塔裡的英文老師，想從一個另類的角度切入，柔性地分享管窺拙見。

新疆我去過三次，對這片一百六十六萬平方公里的廣袤大地，先是好奇，再是熱愛，後是享受。

第一次是一九九九年。跟團從西安進，經蘭州走河西走廊，抵烏魯木齊和吐魯番，雖淺嘗即止，卻讓我驚豔不已。新疆地處中國，反而展現出最不中國的面貌，開了我的眼界。

第二次是二○○四年。找了幾個朋友結伴上路，深入地走了一趟南疆，沿著塔里木盆地邊緣繞了一圈，穿越了六百公里寬的塔克拉瑪干沙漠。那次往西到喀什，登上帕米爾高原，在塔什庫爾干塔吉克自治縣停留，當地的塔吉克人穿著傳統的民族服飾，吹鷹笛，打手鼓，跳鷹舞，歡迎來自台灣的我們，邀我們一起同歡。

第三次是二○○七年。尉犁的漢族朋友熱情邀約，專門去到塔里木河畔，看深秋時節金黃絕美的胡楊林。朋友的哥哥在當地的棉花廠工作，說廠裡的正職幹部都是由維吾爾族擔任，漢族只能做副職，以緩和漢維群居可能的緊張和矛盾。我有幸踩上一望無際的棉花田，坐進碩大的採棉機，見識到新疆棉花本真的輕盈和柔軟，以及為了運輸方便而壓縮成塊的厚重與剛硬。

自古以來，新疆就是東西文化的交流薈萃之地，精彩輝煌。英文詞語的聖經《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED），也為此留下了雪泥鴻爪。

關於「新疆」的英文名，當今的標準，是由漢語拼音轉寫而來的Xinjiang，國際的媒體也都遵循採用。但在漢語拼音頒佈施行之前，國際上通用的是Sinkiang，此乃郵政式拼音（Postal romanization）的作法。經我查證，Xinjiang在OED有3筆資料，Sinkiang有12筆資料。另外，西方帝國主義也曾經把新疆稱為Chinese Turkestan（中國突厥斯坦），OED有15筆資料。疆獨分離主義者把新疆稱為East Turkestan（東突厥斯坦，或作East Turkistan、Eastern Turkestan），OED合計有10筆資料。

在我閱讀OED這些相關詞條的時候，注意到了明顯的歷史鑿痕。在文獻裡，新疆各地的英文名仍然可見許多舊稱，古韻十足，彷彿西域古國再現。譬如，喀什的Kashgar（喀什噶爾），莎車的Yarkand（葉爾羌），焉耆的Agni（阿耆尼）或Karashar（喀喇沙爾），哈密的Kumul（昆莫；昆彌），和田的Hotan或Khotan（和闐），庫車的Kucha（龜茲），吐魯番的Turpan。

新疆壯麗，人民和善，地大物博，文明璀璨，全世界都希望新疆好。英文裡的新疆印記，沉澱著久遠的文化密碼，宛如夜空裡閃閃的星光，不時地提醒我們，要珍惜、愛護這塊人間瑰寶。（曾泰元/東吳大學英文系副教授、前系主任）

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