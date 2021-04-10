有人問過我一個問題：「徐先生，你為何會選擇在日本生活20多年？」

我是這樣回答的：我到過一些國家，發現各國都有各國的優勢和特點。源自中國的日本文化，比較適合我這種文科生。同時，日本的精緻，比較適合自己的小資。加上日本四季分明，景色各異，人與人關係疏而不俗，生活沒啥競爭，心態平和，慢慢地把它當成了自己的生活地。

那麼，日本有什麼缺點和特點呢？

我是這樣分析的：

第一，日本是一個島國，與我們土地廣漠的大陸國家相比，地理環境決定其做事格局與戰略考量一定顯小，同時會特別重視海洋安全。

第二，因為常年受颱風和地震的襲擊，日本國民很講究和睦互助，抱團取暖，危機意識和預警意識也比其他國家的人強。

第三，日本歷史上沒有人想過「殺了天皇，我來當天皇」，所以，這一個國家缺乏造反思想，喜歡按部就班、上下有序地做事，形成了這個社會特有的保守性和秩序性。

第四，美國總統當選後，無論幹得好壞，憲法規定就可以安穩幹四年。但是日本首相不一樣，他沒有規定的任期，當選第二天開始就有人挖牆腳，能否幹得長，完全取決於自己的造化。所以，這就決定其著重於眼前利益，並期望盡快拿出業績，行為存在「短視性」和急功近利。

第五，日本自古以「忍」為最高的道德修養，所以，整個社會講究相互謙讓，很少發現有人在大街上大罵吵架。但是，隱忍的背後，會產生兩個極端：要麼發奮圖強，要麼自尋短見。而發奮圖強往往會成為日本社會發展的主流——悄悄地努力、做得比別人更好、考慮得比被人更細，最終出人頭地，獲得大家的肯定和鼓掌。

日本社會的這些國民性，即使進入AI社會，也無法輕易改變，因為它具有極大的遺傳性。

昨天，一位網友給我寫了長長的留言，講述自己在日本工作生活的苦惱。

這位網友很優秀，今年29歲，在中國的一所名校畢業後到日本讀碩士研究生。然後在日本的一家公司裡就職，不適應。又換了一家公司，又不適應。如今是第三家公司，還是覺得「暗無天日」。

問其原因，主要是三點：第一，日本人做事死板，明明可以用更靈活的方法，還是不願意改變；第二，論資排輩，自己感覺出頭無日。第三，融入不到日本人圈子裡。

我跟這位網友說，我很理解你的苦惱，因為這是一代中國留日年輕人的苦惱。我得寫一篇文章才能幫你分析。

第一，是「日本觀」的問題。我們60後、70後的父輩留日一代人，小時候也看過《地道戰》、《地雷戰》、《鐵道游擊隊》等抗日電影，但是，那時候的「日本鬼子「，不是傻冒，就是一群無能的敗兵，電影中更無血腥殘暴的場面。所以，我們的「日本觀」中，沒有那麼多的「仇恨」。但是，現在的年輕一代，從小也是看抗日劇長大的，但是與我們那時看到的電影相比，現在的抗日劇中的日本鬼子的形象更殘暴、更直接，拍的也更神。所以，年輕一代的「日本觀」，自然會與父輩們不一樣。

其二，我們在90年代出國到日本留學時，上海浦東還是一片青蛙稻田。所以，我們看到的日本，什麼都是先進。但是，現在的中國年輕一代到日本留學，浦東已經建起了世界最大的高樓群。在許多的IT應用領域，中國跑得比日本還快還遠。所以，他們是帶著一種自豪感來到日本，看到的日本，先進的少了，落後的多了。

其三，日本社會幾十年不變，甚至50年前的銀座跟50年後的銀座都沒啥變化。但是，中國城市的地圖，是3年一小變，5年一大變。日本人還認為，20年是一代人。但是，我們中國人認為，差5年，就有了代溝。中國社會的變化發展實在太快，每時每刻都充滿著新思維、新模式、新技術、新市場，因此，習慣於在快節奏音符上跳躍的中國年輕人，一下子到了溫水慢吞的日本，不僅不習慣，而且有了很強的危機感。因為他的同學已經創辦了公司準備上市，他的初戀已經當上了總監CEO，而他還在日本的公司裡，當一名普通的員工，甚至連當課長的資格都還沒有。再這樣下去，自己都無臉回國參加同學會。

其四，自己想在日本創業，畢竟是在異國他鄉，拍個抖音，發現沒有賺到一分錢。搞個直播，發現還有人瞎起鬨。把中國發財的那一套搬到日本來，發現處處碰壁，要不是日本法律不允許，要不是日本人不接受，自己難以融入到日本社會中。

上述四個原因，決定了年輕一代的留日學生，一定比他們的父輩，有更多的煩惱和不安。

所以，我對這位網友最想說的一句話是：人有所得，也必有所失。你覺得日本生活環境還可以，各方面安定感強，那麼，你就在日本慢慢工作、慢慢創業，中國人在日本上市公司裡當董事、當中國總經理也是一大把，你夠努力、夠忠誠，願意融入日本社會，遵循其遊戲規則，那麼，你也一定會有「出頭之日」。如果你覺得日本的節奏跟不上你的思維，日本社會的行事方式不適合自己的追求，那麼趕緊離開這一個島國回去發展。不要當天天罵日本，還依然待在日本不肯走的人，那會鬱悶、會痛苦、會感覺自己沒有未來。

那麼，我們該如何理解日本這一個社會？

我說，這個理解的過程會很難，有時在日本生活了許多年，都還無法理解。

就機會而言，中國絕對比日本多，因為中國還在努力攀登中，日本已經從山頂往下走。但是，我們也必須認識到一點，日本人不是一群笨蛋，他們努力維護傳統、維護社會的行事規則，一定有其道理。當你看到，一部憲法想修改一次，70多年來都沒能成功，日本這個國家的許許多多，就不是我們想的那麼簡單。日本社會沒有強權，這是我們必須理解的一點。

另外一個，就是角度。

如果我們用現代中國人的思維來看待日本社會，一定會有許多的不可理解，甚至會感到不可思議。但是，如果你能夠用日本人的思維去觀察他們，你就會發現其許多的合理性，因為一個社會的發展節奏、自我調節能力，以及保守與革新的平衡感，都是交融在一起的，諸多因素的綜合作用，才能保持一個社會最大的合理性與公平性。

經歷過泡沫經濟的高速發展與虛幻繁榮的日本人，過去30年，依然無法從疲憊中走出，所以，他們更多地渴望過一種平和、安定的靜好生活，不再渴望激盪的歲月。

從心態上來說，日本已經老了，不再年輕。但是，他們也終於知道了人活著，到底該要些什麼。如果，我們用20幾歲血氣方剛的心去看待年過半百的日本，會發現他們許多的陳腐與格格不入。但是，有一天，當我們自己也步入中年的時候，或許會理解日本人所追求的小富平和的生活，其實也不錯。

入鄉隨俗，才能如魚得水。但是，要做到這一點，也要學會改變自己，包括看問題的角度。只有這樣，才能少一份煩惱，多一份快樂。心境美好，才會看到陽光。

（徐靜波/亞洲通訊社社長）

本文來源：靜說日本公眾號

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