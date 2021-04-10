近期，解放軍海空軍機艦在台灣周邊海空域及西太平洋活動，引發世人關注。大陸海軍新聞發言人高秀成海軍大校表示，遼寧艦航母編隊是依據年度工作計畫的例行性訓練，目的是檢驗部隊訓練成效，提高維護國家主權、安全及發展利益的能力。

中美日三方角力的背景

質言之，解放軍正在檢視2020年中美、美日及中日區域板塊的變化情勢，並據此擬定海空軍演訓及應對之道。對於過去一年多來，中、美、日三方角力與部署的原因，茲分析如次：

其一，中美關係。在前蘇聯瓦解後，美國逐漸感受到中國崛起的挑戰，乃將戰略重點轉向，並採取「重返亞洲」政策。而大陸隨著改革開放，近年來整體經濟能力不斷提升，2010年超越日本成為世界第二大經濟體，而目前的GDP已是日本的三倍之多，達到約15兆美元，成為全球經濟增長的主要引擎之一。由於經濟實力的快速成長遠超過預期，大陸有機會向俄羅斯軍購，並進行技術轉移，使海空軍事技術大幅提升，也牽動亞太中美軍事的部署。前任的美國總統川普通過了《台灣旅行法》，積極促進美丶台間的高層級交流。基於此，去年美國衛福部長阿札爾抵台訪問，而今年美日與印澳法德海軍在「印太戰略」的框架下，又在南海與東南亞國家進行軍事活動；這都造成解放軍海空軍一線監偵兵力，正式往第一島鏈上推進，其影響十分深遠，殊值重視！

其次，在中日關係方面，由於2012年日本將我釣魚台收歸國有，大陸隨即在2013年設立東海防空識別區，以為因應，並將釣魚台（大陸稱釣魚島；日本稱尖閣列島）納入其勢力範圍。此外，大陸終結了過去「五龍治海」的作法，重組國家海洋局，並設立「中國海警局」；透過海警船艦逐漸加大維權力度，並常態性巡弋釣魚島。換言之，大陸以實際「圍島」行動，宣示主權，來應對日本對該島的行政管轄權，並阻絕日本保安廳艦艇與漁船等進入釣魚島。日本面對大陸海警船編制的逐漸擴大與裝備提升，正力圖加強對日本西南諸島的軍事建設，中日關係日益緊張。

第三，在美日關係方面，由於2月實施的大陸《海警法》賦予中國海警部隊更多使用武力的職權，其管轄範圍也擴大到第一島鏈，並允許海警人員對於不服從指令的外國船隻動用武力。日本面對此窘境，急於要求美國對《新安保條約》表態，一旦美日同盟擴及釣魚台，以及當台灣周邊有事時，則採取聯合行動。此外，美國並強化「印太戰略」，由日本支持美軍後勤補給任務。至於在防務方面，宮古海峽由日本主導軍事防務；美方也將部份壓力施加於台灣，並以台灣西南到巴士海峽為範圍，藉此因應大陸海空兵力的威懾力度。美方也藉「印太戰略」，擴大其同盟成員，納入印度、澳大利亞、法國、英國等國。 這也是當前中美兩國競爭日劇的新形勢。

中美日軍事角力的具體行動

據台灣媒體轉載日本防衛省幕僚監部於4月4日公布，解放軍海軍在4月3日早上8時許，由遼寧號航空母艦、「055」驅逐艦「南昌」艦與「054A」巡防艦及戰鬥支援艦各一艘、二艘「052D」驅逐艦「成都」、「太原」艦等，經宮古海峽往西太平洋航行。據日方機艦反映，5日解放軍一架運9哨戒機與海軍054A型護航驅逐艦舷號549，也先後在4日由東海經宮古海峽空域後出入第一島鏈。

據我國防部軍事即時新聞公布，解放軍一架運8技偵機於4日在台灣西南方空域活動；5日解放軍運-8反潛機與空警-500預警機各一架、殲-16戰機及殲-10戰機各四架、6日殲-16機 2架、空警-500機與運-8技偵機各1架、7日殲-10機8架、殲-16機 4架、運-8反潛機1架次與空警-500預警機2架、8日兩架運-8反潛機等，先後在台灣西南方空域活動。到底前述解放軍海空動向，其軍事意圖為何呢？

首先，經實際查訪日本防衛省公布訊息發現，本次遼寧號航母戰鬥群組成者，有北部戰區海軍055型驅逐艦南昌號/101、052D型驅逐艦成都號/120、901型綜合補給艦呼倫湖/965、東部戰區海軍052D型驅逐艦太原號/131、054A型護衛艦黃岡號/577等五艘作戰艦船，它與去年4月遼寧號航母編隊（北部戰區海軍052型驅逐艦117、119及054A型護衛艦542、598、綜合補給艦965）組成相比較，有如下特色：

其一、它反映了解放軍自2015年11月進行軍改以來，由七大軍區改為五大戰區，並「推進領導掌握部隊和高效指揮部隊有機統一，形成軍委管總、戰區主戰、軍種主建的格局」；在2020年前要在領導管理體制、聯合作戰指揮體制改革上取得突破性進展。然而，從2013年組航母戰鬥群遠訓，其航母戰鬥群的編組與聯合作戰，目前仍在進行驗證與演練階段。並未如一些媒體所稱，大陸航母編隊在西太平洋進行遠訓，已可對美國航母戰鬥群進行截擊，並突擊關島。

其二、自2016年起，解放軍運-9機每年有半年的時間，常搭配北部戰區或東部戰區海軍所屬的054A型護衛艦，經對馬海峽到日本海進行海空任務。這次，東部戰區海軍549艦與運-9機，在3日遼寧號航母戰鬥群經過宮古海峽後的次日，也經過前述海空域。而運-9機與549艦先後進入西太平洋復又再度折返。這種特殊的組成與活動任務，已經由日本海測試，並轉到西太平洋方向。依據054A型護衛艦反潛能力與日方公布運-9機的圖資及性能等顯示，很可能在從事反潛或相關訊息傳輸的測試。目前航母編隊的艦載預警機或哨戒機，仍由陸上航空兵支援，並未跟隨航母進行遠海訓練。

中國大陸東南方海空域成為「近海防禦」要地

我國防部於5、6日先後公布解放軍約10架次與4架次，再次在台灣西南、東南進行訓練活動。依據各機型、飛航的軌跡及架次， 5、6日的活動是再次回應美軍「馬斯廷」號（USS Mustin）驅逐艦，在東海長江口附近海域向南航行，4日海軍羅斯福號航母戰鬥群「羅斯福」號航母，以及拉塞爾號驅逐艦、邦克山號巡洋艦等經由馬六甲海峽進入南海活動；7日美艦經台灣海峽由南向北行，海軍E P -3機在廣東東南方空域活動，到8日再有馬金島號兩棲戒備大隊從印度洋經馬六甲海峽進入南海。

由此可知，從大陸東南到台灣西南、巴士海峽迄西太平洋之島鏈前緣，將再度成為大陸海空軍，對應美日等同盟國家「印太戰略」的近海防禦勢力範圍。這是我們必須戒慎的新趨勢。

大陸海軍戰略的二條腿策略

從前述中國大陸在軍事意圖上傳達的訊息可以看出，中國大陸的海軍戰略發展，首先是新的戰略方向─「遠海防衛」，另一則是已執行40年的「近海防禦」。關於近海與遠海位置的界定，根據1980年代前海軍司令員劉華清的觀點，以大陸沿岸往外延伸到第一島鏈內之黃海、東海、南海為海軍「近海防禦」區域，其外則係「遠海」範圍。

在「遠海」方面，在胡錦濤後期，2008年由北、東、南海艦隊，輪流派遣「二驅一補」組成護航編隊，並配合聯合國在亞丁灣進行反索馬利亞海盜行動，以保護大陸經貿運輸之海上安全。隨後，大陸海軍也將潛艦與支援艦加入護航任務；其編隊的成員中，也曾有兩棲登陸艦納入。

大陸海軍借助亞丁灣反海盜任務，不但提升海軍外交層級，也強化遠洋綜合作戰與非傳統安全能力。此外，從防禦近海領土領海，進一步維護中國大陸海外利益。到習近平掌政後，海軍戰略進一步轉變，從「近海防禦」到「遠海護衛」，進一步朝「遠海防衛」的戰略發展，並於2013年以後，結合大陸「一帶一路」倡議的海外經貿利益，快速進展。

大陸海軍近十年來，已經結合各艦隊舉行「機動系列」演習，從西太平洋到各艦隊自行進行，已初具遠洋作戰能力。本次由隸屬北部戰區海軍的遼寧號航母戰鬥群主導，並由軍委組織2個戰區海軍艦船，到西太平洋進行遠海機動訓練；但迄今仍未發現核潛艦、兩棲登陸艦、艦載預警機等，參與遼寧艦航訓。

大陸未來航母戰鬥群的戰力一旦形成後，勢將加速納入潛艦；但大陸航母的水下保護，可能僅限於傳統潛艦在西太平洋與戰略要道的部署，目前還無法達到水面與水下的聯合作戰。

太平洋有足夠空間容納中美兩個大國

大陸國家主席習近平於2013年6月7日在加州陽光莊園與美國總統歐巴馬舉行中美元首會晤時稱，「太平洋有足夠空間容納中美兩個大國」。目前大陸海軍已先後完成第一、二階段的部署任務。第一階段，從2000至2010年各艦隊驅逐艦支隊已具備島鏈近海作戰能力，並發展大型作戰艦與中、遠程精確制導武器。至於第二階段，2011至2020年發展中、大型作戰艦的兵力結構，已具備突穿第一島鏈能力。

現在，第三階段的發展，也就是從2020年至2050年發展區域性海軍，以大型作戰艦船為兵力架構，並具備西北太平洋與地區性大國爭奪制海權的能力，以確保維護國家海洋權益和保衛海上的安全任務。這也就是為什麼大陸遼寧號航母戰鬥群首次派遣萬噸級055型驅逐艦伴護航母的原因。這意味著目前已展開第三階段的發展任務。

巴基斯坦邀請大陸航母訪問的意義

在此次遼寧號航母戰鬥群穿越前述海域後，大陸海軍發言人已傳達美日等國，解放軍維護主權與年度常態性訊息。而稍早之前，在2月21日巴基斯坦在「阿曼-2021」多國演習前夕，該國海軍參謀長接受國際媒體訪問，希望大陸航母能訪問該國，並與之進行聯合演習。這將促使大陸航母今後継續頻密的在台灣周邊海空域進行演訓。

在今後5年內，隨著潛艦的納入，以及印太戰略的圍堵更加頻繁。而大陸海軍在亞丁灣護航編隊十年後，其航母將到達印度洋活動。相對的，美日也將加快與印度合作，加速對大陸海軍進行圍堵與阻撓，這正是美國亟於防杜中國崛起的戰略因應趨勢。

（作者陸文浩為中國文化大學國發所博士候選人，周陽山為中國文化大學教授）

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