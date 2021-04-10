官員下台是高升的彈跳板又一例，總統府前侍衛長張捷中將，調任國防大學副校長兼戰院院長。張捷是誰？就是上次總統府私菸案牽扯在內的總統府侍衛長，也就是御林軍的總頭頭。

厲害吧！保護總統，當然也保護總統府內的大小事，因此私菸案脫身後能夠回到軍中發展，還一路高升到教育機構，教什麼？當然是大內高手任內一身的本事。張捷將軍捨我其誰？

民進黨的傳統，下台就是給上台做準備，而且是愈升愈高。林佳龍太魯閣號出事後自怨自艾，可有沒有想過自己是如何從一個落選市長爬升到內閣官員的？以前台中市政府的舊部屬又是怎樣跟他到交通部的？

陳其邁呢？重選市長上任後，舊屬官員不是也都回來了？蘇貞昌呢？陳菊呢...，族繁不及備載，不都是一個德行？

布袋和尚有一句話：「手把青秧插滿田，低頭便見水中天。心地清淨方為道，退步原來是向前。」

免驚啦！林部長，就趕緊下台吧！大好前程等著呢！管他身心清不清淨。

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