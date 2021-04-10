報載，軍方的《青年日報》因刊登海軍中平軍艦日前在澎湖完成運補任務時，該艦輔導長提供給該報的照片及文稿，涉及國軍最先進雷達機密資訊。據稱，該雷達是中科院最新研發，可以偵測中共殲-20隱形戰機，而曝光的是「輪型被動雷達車」，因而引發美方高度關切，我國防部長邱國正也表示震怒，要求拔官徹查，更嚴正警告海軍司令劉志斌上將，且恐近百人將遭牽連、數十人難逃記過懲處。

此一僅公布雷達車外型，看上去是一大型軍用車輛的相片，竟能引發如此軒然大波，不禁讓人感覺是小題大作，更要引用阿扁總統的一句話，「有那麼嚴重嗎？」

首先，此一消息是先經由外國知名軍用航空新聞網站Alert5在3月29日轉載了《青年日報》於26日刊登的內容，其中只有兩張車輛駛離軍艦及一張看似在營區開放參觀的相片，並未牽涉內部構造和裝備性能。再說，該網站於9日也刊載了在國軍政治教育的「莒光園地」中，由《軍聞社》所提供題為「台灣的愛國者三型飛彈單位可於25分鐘內完成部署」影片，這也不涉及了軍事機密嗎？

其次，上述新聞公布已經事隔10天，可能係因美方人員相當重視，甚至透過國安系統向我國安高層詢問，才讓此事受到注意，要求國防部徹查。如果真的是嚴重洩密事件，我軍方的反應不是太慢了嗎？照道理國防部長亦應受到處分。再說，海軍已經強調，並未針對個案實施專案檢討，亦無人員受到處分。現在因國防部長震怒而準備要辦人，這不是自打嘴巴嗎？

第三，如果從國軍的偵測雷達十分先進，讓共軍隱形戰機都無所遁形的角度觀之，那不是很正面的宣傳嗎？文宣是政戰人員的重要工作，中平軍艦輔導長日前極可能因為投稿《青年日報》而受到獎勵；供搞也可能是分配到的任務或長官指示事項。如今因為國防部長震怒，許多人將受到懲處，我們的海軍弟兄會服氣嗎？

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