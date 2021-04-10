台鐵太魯閣號4月2日因撞上工程車發生意外，釀成50死、202人輕重傷。是台鐵有史以來傷亡最慘重的事故。事發後輿論一片撻伐之聲，要求政府尤其是台鐵負責。

總統蔡英文7日在民進黨中常會中公開表示，要大家不必懷疑政府的改革決心。猶記得蔡總統在兩年前普悠瑪列車發生翻車事故後，也曾公開宣示：這次過後，我們會對於台東人的交通安全，盡全力來改善，讓我們台東人有一個平安回家的路。

當初人民沒有懷疑政府的改革決心，但是兩年過去了，卻發生更大的悲劇。蔡政府欠人民一個解釋。過去兩年政府做了些什麼改革？行政院說，政府已經提出「台鐵總體檢報告」，其中144項改善建議中，交通部已完成解除列管109項，其餘的「我們一定會逐步完成」。但是人民的生命不能等。50條人命就在政府慢條斯理、又無實質效益的改革中，無辜犧牲了。

此次災變發生後，人民看到的是政府一味卸責，將責任全部推給承包商。其次就是設立愛心帳號，接受各界捐款，轉移民眾情緒焦點。絲毫沒有看到勇於任事的擔當。

蔡總統要大家不必懷疑政府的改革決心，但是人民要的不僅僅是決心，更不要紙上談兵的改革方案，人民要的是具體成果。如果政府連人民最基本的生命安全保護都做不到，這個政府值得信任嗎？

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