王立強、向心，這兩個人名在2020年總統選舉激情過後，應該沒有多少台灣人記得。但2019年底逃亡至澳洲申請政治庇護，前科累累的詐欺犯王立強空口白話，自稱自己是中國間諜，還拿數十億在台灣收買媒體，並宣稱中國大陸對韓國瑜有所資助，更指證歷歷向心夫婦就是他的上線、潛伏在台灣的共諜，滲透並試圖影響台灣大選，第一時間的確讓韓國瑜陣營被狠敲了一記悶棍，蔡英文陣營更是萬箭齊發，意有所指。

如今，經過500天的偵辦，檢調單位翻遍國安五法、《反滲透法》，就是定不了罪，最後在境管期限即將屆滿之際，趕忙安了個《洗錢防制法》將之入罪，頗有欲加之罪何患無辭的意味，台北地院承審法官隨即從善如流，又對向心夫婦裁定限制出境出海8個月，等於替檢方偵辦《國安法》，又爭取了一些時間。

檢調指出，向心夫婦購買台北市3間豪宅的7.4億，來自於中國的不法所得，不但要起訴他們，還要沒收用不法所得購買的房產。這很奇怪，無論是犯罪地、受害人還是犯罪人沒有一個與台灣有關係，也沒有受害者到台灣控告向心夫婦，無論是大陸還是香港也都沒有和台灣提出司法互助，所以台灣司法單位到底是用什麼法理邏輯去起訴向心夫婦？難道是用憲法「一國兩區」的上位概念？

無怪乎，向心夫婦控訴台灣檢方邏輯混亂，既然指稱其涉「共諜」，豈有「共諜」將「共區」資金洗至「敵區」之理？強押向心夫婦希望是看證據辦案，而非僅為了滿足執政黨「抗中保台」的政治正確！

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