為什麼大陸一方面頻頻釋出善意，另一方面卻屢屢施加壓力，包括艦機密集繞台巡航？這是不少台灣人的困惑。北京固然可以宣示「善意是面向台灣民眾，壓力是警告台灣當局和外部干涉勢力，兩者並不矛盾」，卻難以令台灣民眾信服。這成為當前兩岸民心相通的一個重大阻礙。大陸的對台政策當然並非無懈可擊，但台灣朝野的大陸觀也該與時俱進了。

先看手握權柄的民進黨，近年來大肆操弄「抗中保台」，屢試不爽。大陸形象被嚴重妖魔化，簡直是「亡台之心不死」。於是大陸一系列惠台舉措一概被打成「統戰陰謀」，陸委會還言之鑿鑿「名為惠台，實為利中」。

然而，中共各級黨委都設有統戰部，大名鼎鼎的政協就是統戰組織，「統戰」分明是陽謀。大陸「反獨促統」更是沒什麼見不得人的。至於「惠台」與「利中」之爭則是徹頭徹尾偽命題，台灣受惠並非不勞而獲，大陸得利亦理所當然，否則兩岸交流合作難以維繫。

民進黨若真有骨氣與大陸脫鉤，「不食嗟來之食」，就乾脆退出ECFA和其他兩岸協定，現實卻是大陸僅僅暫停進口台灣鳳梨，民進黨就氣得跳腳，大打悲情牌。解放軍艦機繞台更是被大做文章，民進黨一邊危言聳聽恫嚇民眾，為「挾美自重」製造理由。另一邊又粉飾太平，哄著民眾舞照跳、股照炒。民進黨既想把反中牌發揮到極致，又不敢面對兩岸攤牌，還惦記著大陸市場的利益，實在難看。

如果說民進黨打著「抗中」的旗號消費大陸，把北京當做政治提款機，那麼國民黨就是打著「和中」的幌子對大陸道德綁架，予取予求。在一些國民黨人看來，大陸既然追求和平統一，而且嚮往心靈契合，在處理兩岸關係時就應當溫良恭儉讓，處處照顧台灣人的感受。前不久的鳳梨風波中，趙少康一方面承認台灣對大陸沒有善意，另一方面又斥責大陸可惡，呼籲北京「大人有大量」。但在遭到大陸網友質疑後，趙少康辯稱「大人有大量」是肯定大陸，還反問「難道大人有小量？」如此雙重標準，令人啞然。

去年央視主播李紅的「失言」風波是另一面鏡子。標題字幕大剌辣稱王金平為「這人」，將王應邀出席海峽論壇表述為「求和」，確實不太妥當，沒有照顧到王的感受。但隨後李紅本人作了澄清，國台辦也採取了補救措施，國民黨卻不依不饒，未免小題大做。如果說國民黨對大陸一位主播的「冒犯」都極其敏感，那麼國民黨主席在接受外媒採訪和出席國際論壇時公開發表「中國威脅論」和反共演說，請問他有顧及大陸的感受嗎？

大陸對台方針一以貫之，但策略有較大改變。從明確否定海峽中線，到常態化軍機繞台，從中斷赴台自由行，到叫停輸入台灣鳳梨，大陸不再投鼠忌器，既不怕被民進黨抹黑，也不怕被國民黨勒索。這顯示北京在處理兩岸關係時更加自信，未來會繼續按照自己的方式和節奏主導兩岸關係的發展。用胡錫進的話說，大陸要堅持「大邏輯」，不能被台灣的「小邏輯」綁架。如果台灣的朋友還是只會用北風和太陽的寓言規勸北京，可能會越來越看不懂大陸的對台政策。