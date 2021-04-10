大陸國家市場監督管理總局10日宣布，對阿里巴巴壟斷行為作出行政處罰，金額高達182.28億元人民幣（約台幣782億）。繼旗下螞蟻集團上市突然喊卡之後，阿里巴巴再接大陸官方天價罰單，這是借監管之名行割韭菜嗎？還是如一些人所猜測的政治追殺？

從《人民日報》對此的評論文章或可看出一些端倪。《人民日報》表示，「這次處罰，對企業發展是一次規範扶正，對行業環境是一次清理淨化，對公平競爭的市場秩序是一次有力維護。規範是為了更好發展，『扯袖子』也是一種愛護。」看來，這次處罰應當是一種「愛護」，而非是「政治追殺」。畢竟作為本土互聯網巨頭，大陸官方沒必要把自家企業打趴。

而國際上針對亞馬遜、谷歌、臉書等互聯網巨頭的反壟斷聲音不斷增強，大陸此次的反壟斷動作，也算是一種主動回應。

不過，這次罰款金額之巨遠遠超過外界預期，此前最高罰款金額是2015年對高通的罰款9.75億美元（約台幣177億）。而大陸官方此次反壟斷更是針對整個互聯網企業而來，騰訊未來會不會接到更大的罰單，亦是一個重要指標。

大陸在自成一格的互聯網生態下，發展出具引領世界潮流的e化生活方式，近些年來逐漸有些止步不前，未來在監管之下，能否促進大陸互聯網生態變革，進而再次創新發展，或是會在監管大刀下一蹶不振，還得看大陸官方的智慧。

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