每一個符號都有其意義，承載著這個符號的歷史感、榮譽感與使命感。這個符號，可以是一句話、一首歌、一個圖案，或一面旗子。符號是一種精神，符號外觀可以傳承，也可以與時俱進，但那是取決於符號擁有者的認識，而絕非外力的強制。外力的介入，只會在一種情境下發生，那就是外力要毀了符號的擁有者。

民進黨用中國國民黨黨徽與國徽相近的理由，希望國民黨能夠主動更改黨徽。這原已是全然不禮貌與不尊重他人的行為，更卑劣的是，不認同中華民國國旗的民進黨，竟然偽裝為國徽說話，企圖從根本上摧毀國民黨的精神傳承。

民進黨近年來，透過不斷的去中國化、去中華民國化、去孫中山、去蔣介石，為的就是改變台灣人民的身分認同，但是帶來的卻是兩岸關係日趨緊張、人民敵意日深，已陷台灣於危境。

民進黨不關心可能的兵凶戰危，在乎的只是台獨理念是否能夠貫徹，以及權力是否能夠持續，它認為必須把其最大對手國民黨徹底擊毀，變成小藍或甚而小綠，民進黨才能永久執政，台獨也才能進一步接近目標。清算國民黨黨產是方法、動搖其核心價值也是方法，改變其黨徽，則是在精神上摧毀國民黨存在價值的最後一擊。

民進黨是一個在選舉造勢場合中不屑揮舞國旗的政黨，一個已把國名暗渡陳倉為「中華民國台灣」的政黨，如果可以，它早就想把中華民國換掉，把國徽換成台獨的符號。這樣的一個政黨，現在卻搖身一變，好像在乎國徽了，完全不管黨徽其實更早於國徽這個事實，要求國民黨改黨徽，只是給國民黨難看。

面對已經獨大的民進黨，國民黨做為在野監督者，不僅不應隨之起舞，反而要據理力爭、全力回擊。捍衛黨徽的立場如此，對修憲的態度也應如此。因為黨徽與憲法，一個是代表國民黨的符號，另一個更是國民黨靈魂之所繫。

「藉修憲以毀憲」，為台獨鋪路，是民進黨的長期策略。目前國民黨高層對於改黨徽事，大多反對，但是對民進黨所提的修憲案則是立場糢糊，甚而有附和的跡象，令人不解。

這20多年來，在政黨與政客基於私利及意識形態的操弄下，幾次修憲，使得我國憲法的原有結構破碎了，其結果則是總統權力獨大、政治權責不分，大黨壟斷政治權力。憲法學者胡佛曾說，修憲後的這部憲法已成為「飄浮的憲法」，完全背離了當時制憲者的初衷。基於憲法精神的落實，以及為了還原當初制憲者的理想，國民黨當然應該要主張修憲，以回歸當初制憲的精神。這其中包括回歸內閣制的精神、恢復閣揆的副署權、強化五權憲法的體制與運作等，以使中華民國的立國精神得到更好的發揚。

民進黨之前的幾次修憲，都是「以修憲為毀憲手段」，真正目的是想盡辦法以切香腸的方式拆毀憲法的基礎，乃至期待有朝一日可以重新制憲，顛覆中華民國。由於目前國民黨並沒有主導修憲的政治實力，因此不陪一個以「台獨」為目標的民進黨再玩「以修憲來毀憲」的遊戲，有此堅持才是國民黨現階段對憲法最負責任的表現。

現階段的國民黨，應該明確的表明，無論是「改黨徽」或「修憲」事，由於國民黨目前在野，請民進黨先放棄台獨，真正回歸原汁原味的中華民國，再來討論吧！

（作者為孫文學校總校長）