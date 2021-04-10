日本首相菅義偉與美國總統拜登下周即將舉行峰會，一般認為美日一定會就台海議題發表聲明；因為中美關係已因各自結盟打群架而益形緊張，菅義偉為了9月選舉也會重申《美日安保條約》的合作關係，把合作的手伸向台海，台海無疑已被美日納入第一島鏈的前沿，而釣魚台則會是美日中台四方角力的第一衝突點。

上世紀60年代台灣曾經掀起一場海內外的保釣運動，台灣即使實力不強，但聲勢夠大，至少已經主張了釣魚台的主權。如今時隔50年，蔡政府似乎不那麼在意釣魚台的主權了。曾經參加保釣的前總統馬英九就痛批，蔡政府上任5年來對日本卑躬屈膝，甚至弱化保釣意識，日本在教科書上把釣魚台納入日本領土，蔡政府也默不作聲。

蔡政府棄守釣魚台主權的態度也正好強化了日本與中國大陸對於釣魚台主權的主張，中國大陸修訂的《海警法》於2月生效，讓海警船有了自由出沒台海、東海、南海的法律依據，包括釣魚台海域，這讓日本大為緊張，急著拉攏美國一起捍衛他們所宣稱的尖閣諸島主權，而美國一向主張這是日本領土，菅義偉與拜登合作的第一步就是釣魚台。

美日擬於今秋在釣魚台海域舉行大規模奪島演習，可能啟用黃尾嶼和赤尾嶼，無異是衝著中國大陸而來，大陸豈會坐視美日在祖先留下來「寸步也不能讓」的領土上撒野？學者憂心釣魚台火藥庫勢必引爆。

保釣50年，落得主權旁落的下場，到時釣魚台的炮火一定會波及台灣，蔡政府至少要有個因應之方吧？