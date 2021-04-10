美國總統拜登公布「基礎建設革新及升級計畫」，媒體稱之「拜登經濟學」，總經費達2.3兆美元，可以看出拜登以潔淨能源為政策核心，恢復美國全球最有活力、最具創新力的新經濟體，在全球競爭中打敗中國大陸，確立美國全球領袖地位的雄心。民進黨政府2016年執政，也開始推動「前瞻基礎建設計畫」，以8年時間投入新台幣8400億元興建及完善各種基礎設施，至今已執行6年。

前瞻計畫缺乏前瞻產業

比較「拜登經濟學」與「蔡英文經濟學」，可以發現兩者思維差異極大：美國的投資平衡地分配在交通、生活、產業和護老4個層面，交通面涵蓋了公路、鐵路、橋梁、電動車、機場、港口、水道；生活面觸及了寬頻網路、水、電、住宅、水管、學校、職訓、減碳等；產業面要發展半導體、綠能、研發、供應鏈；護老則涵蓋照護勞工、養老院和照護機構。不僅要將4個層面的基礎設施全部更新補強，而且在交通轉向電動車、能源改為無碳、產業調為自主方面，都有充分的著力。此外，還關注到對經濟弱勢者的協助，包括住宅、寬頻網路、和外部社區的連結都有所關照。更重要是，拜登政府動用租稅政策，以調高企業稅來支持這個計畫，國家債務將逐年減少。

反觀蔡政府的「前瞻基礎建設計畫」，預算分配在交通、綠能、數位、供水和城鄉建設。我們的計畫和美國最大的差異，在於美國的涵蓋面觸及硬體和軟體（如租稅、護老、減債），看得出來是以前瞻眼光探究美國未來交通、產業、族群、生活的全面性需要，再演繹出來的詳細計畫；而我國的計畫是由各相關部會和地方政府提出要求，再由行政院審核，同意的就納進計畫，再分門別類歸納而成。因此，重要的租稅政策很自然就消失在我國的計畫中，而弱勢族群也就同樣被遺漏、乏人關切了。

其次，就計畫中各類別配置的規模而言，相對於美國，我們分配了半數的龐大預算在鐵道建設，包括鐵路、捷運和觀光鐵路，對即將成為交通主力的電動車卻毫無著墨，但仍以「前瞻」為計畫名稱，實在是諷刺無比。此外，從基隆到新北、桃園、新竹、台中、台南和高雄，全部都有捷運納入計畫，可說各大都會通通有獎。然而連高雄市的捷運目前都經營得如此辛苦，令人懷疑這些都會捷運是否具有足夠的自償性，或者只是蔡政府在討好地方，方便未來在各地用「大內宣」來換得選票？而在電動車已清楚地將成為未來主流，台灣的電子業高度發展，很有機會占上一席之地的狀況下，前瞻計畫卻未對電動車的發展規畫任何協助，更令人感到匪夷所思。

美台基建計畫高下立判

再者，我國政府將耗用相當資源、直接投入綠能的建設和研究，看不到規畫使用租稅政策來引導產業使用綠能，減少碳排放。這是美台對能源使用模式的目標設定，存在著根本性的差異。蔡政府早已硬性設定了2025年要達成非核家園，綠能占比要達到20%、天然氣發電50%、燃煤發電30%的目標，因此必須全力以赴、深度介入各種能源使用途徑；但美國並不直接設定目標，而是以各種政策（包括租稅、補貼）來引導清潔能源的使用，可以降低調整成本並且較有彈性。

美國也將「減少國債」視為基礎建設不可分割的一部分，要以「增稅」來支持基礎建設並降低政府債務。台灣則完全不考慮加稅，幾乎全部以「特別預算」來支應這個計畫，無視於國債逐漸逼近預算法的上限。這不僅是寅吃卯糧，也是對舉債幾乎毫無空間的下屆政府不尊重的行為。

最重要的，美國的計畫重視建立安全，上述第一大類交通建設中，就有「改善道路安全、降低自行車和行人風險」等項目；而在投資國鐵Amtrak的800億美元中，包括擴大其基金，以撥款和貸款計畫來「支持更安全、效率和電氣化的旅客和貨物運輸」。反觀我國的鐵道建設占了前瞻計畫一半的比例，卻沒一項是用來改善行車安全的。

兩個基礎建設計畫可說高下立判。