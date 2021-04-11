昨天寫了一篇《我們應該如何理解日本這個國家》，在現今的氛圍中寫這篇文章，時刻做好了被投訴被刪的準備。沒有想到大家如此寬容，還引起了不少在日本生活著，或生活過的網友的共鳴，感恩大家！

今天再斗膽寫一篇：中國人怎樣才能融入日本社會？

我在日本生活工作了20多年，除了留學那幾年，其餘的時間都在從事媒體工作，而且主業是辦日文報紙《中國經濟新聞》。如果大家問我：「徐先生，你是否已經融入了日本社會？」我的回答是：「一隻腳剛剛跨入」。

這不是謙虛，而是事實。

在日本的中國人大約有100萬人，是日本最大的外國人群體，其中有近10萬人已經加入了日本國籍，成了「華人」。

這麼多在日中國人，大致上生活在三個圈子裡（純屬我個人推測）：

第一個圈子是「純中國人圈」。這個圈子以留學生和日語不怎麼好的中國人為主，少有機會接觸日本人和日本社會，以微信為主要交友工具，不用LINE，也不用Facebook，喜歡跑中國物產店和上東北菜館，吃麻辣燙。

另一個圈子，是「準日本人圈」，這個圈子的中國人，大多數比較富裕，也比較有地位，在日本社會立足多年。或者夫妻另一半是日本人，最明顯的特點，是「較少接觸中國人，不喜歡參加中國人團體聚會，日本人朋友比中國人朋友多」。

這兩個圈子之間，還有一個圈子，是「超中國人圈」。這個圈子的中國人，群體最大。大多數已經結束了學生生活，有的在日本公司工作，有的自己創業，或為日本人配偶。這個圈子裡的中國人的特點是，有一些日本朋友，但交往不深。偶爾有機會參加日本人的聚會。懂得一半的日本社會的禮數，但是，另一半的思維與行為還「很中國」。

如果從「融入日本社會」這一個概念來看，這三個圈子，其實是在日本學習生活工作的中國人的三個階層。要跨越這些階層，並不是個人努力就一定可以實現，而是需要留日年數、學識、地位、財富、修養、語言等諸多因素綜合而成。

我想在美國、在歐洲，也一定如此。

我們不討論「為什麼一定要融入日本社會」這樣簡單又複雜的問題，只是從「如果想融入日本社會，該怎麼辦？」的角度，來寫這一篇文章。

首先要解決一個標準問題：「怎樣才算融入了日本社會」？

我想這個標準估計還沒有人制訂過，所以我只能瞎琢磨。簡單地來說，你能夠用熟練的日語與日本人和日本社會保持著經常的聯繫，周圍有一群知心的日本朋友，自己的事業對象主要是日本人和日本社會。自己有困難時，手一招，就會有幾位日本人跑過來。日本人沒把你當作外國人，而你也沒把日本人當作「日本人」。

這個標準歸納得對不對？請各位網友予以補充完善。我想，一位在日本的中國人，如果已經達到了上述的條件，應該來說，算是融入了日本社會。

因為能夠做到這一些，本身就不容易。

那麼，怎樣才能融入日本社會？

我想，需要三個方面的努力。

第一，要學好日語。

語言是人類溝通交流的最基本的工具，如果你能夠講一口流利標準的日語，那麼，你融入日本社會的速度，要比別人快上N倍。

在上世紀90年代的留日學生中，在國內學日語出身的就佔了很大的優勢，無論是考學還是就職，幾乎都是一帆風順，而像我這樣沒有學過日語，在日語學校從五十音圖開始學的人，起跑線上就比別人落後了100米。

所以，來日本留學的各位，如果你準備在日本長期生活，別以為英語好就能唬住日本人，一定要拚命學好日語，這是融入日本社會的基本！

第二，要有背書。

這個背書的概念比較複雜，簡單地說，就是你要讓日本社會承認你的價值。

那麼，怎樣才能證明自己有價值呢？

中國尤其是日本名校的學歷，能夠證明你是優秀的。如果沒有名校出身背景的話，你有超越別人的一技之長，也能證明你的價值，譬如高級廚師、工匠、藝術家等。譬如日本大公司的職員等，因為能夠進大公司的人，都比較優秀。

除此之外，如果在日本自己創辦公司擔任社長，不管公司大小，日本人也認為你有價值。開店也同樣，至少有一份體面的職業。如果有日本大公司跟你做生意，不管生意大小，都是一份價值的體現，因為在日本這樣一個階層分明的社會，能夠得到大公司的青睞，足以證明你的誠信。

第三，盡量理解和掌握日本人的思維與修養。

日本是一個特別講究規矩與禮儀的國家，從敬語的使用，衣著打扮、站姿坐姿，來判斷一個人是否值得信任，是否值得交往？

作為一個外國人，無論在日本生活了多久，配偶是否是日本人，遺傳因子決定了許多思維與習慣無法讓其變成一個完全的日本人。

對於這一點，日本人也不會對外國人有太多苛刻的要求，但是，至少你能夠「入流」，大家在一起，你不會顯得那麼格格不入，讓人感覺「不舒服」。

所以，在與日本人交往時，尤其是在社交場合，要淡化「我是中國人」的意識，主動融入到他們的話題中。家家都有一本難念的經，要用一種理解的心態，而不是用批判的意識與他們交流。日本人怎麼鞠躬，你也怎麼鞠躬。日本人回家給你發明信片，你回家也給他們發一封感謝郵件，讓日本人覺得，你懂得日本社會基本的禮儀，符合他們的行為規矩，認同你可以成為他們其中的一員。

融入日本社會，並非要把自己變成「日本人」。從國家交流的層面來說，多與所在國的國民交朋友，成為他們的理解者，被認同為「朋友」而非「異己」，潛移默化地影響他們，通過你這一優秀個體，讓他們理解並欣賞中國與中國人，消除對中國的一些誤解，這便是最好的民間外交，也是海外華人最好的愛國行動。

一個人到日本留學幾年，等自己離開日本回國時，發現除了導師，沒認識其他日本人，這不是一件好事。其實，即使是留學生，與日本人的交往機會還是很多，譬如大學裡有各種各樣的俱樂部、研究會，打工的地方有日本人店長、員工。住的地方有鄰居老太太。只要放開膽子，勇於交往，總比整天捧著手機玩抖音看微信打遊戲，更有機會接觸日本人和日本社會。要融入日本社會，並不是想融入就能融入。尤其是要融入日本的上流社會，需要時間和修煉。

在我的視野裡，在日中國人在日本上流社會如魚得水備受敬重的，有好幾個。

譬如東京一家高級中國料理店的中國人社長，天天接待日本政界、文化藝術界甚至皇室成員去他那兒吃飯。

譬如一位獲得過日本政府勳章的中國人，經常被日本領導人私下邀請餐敘交流。

譬如一位中國人教授，一有「中國問題」，日本學界、電視台在第一時間就會想到他。

譬如一位中國女企業家，她的公司股東，個個都是世界500強企業。

譬如一位中國人畫家，日本千年古寺請他畫屏風，一尺20萬元人民幣起價。

譬如一位在日本跨國企業擔任中國公司總裁的中國人，領導著3000多名日本員工。

舉這幾個例子，是想說明，不是中國人融入不了日本社會，也不是日本人看不起中國人，而是你真有本事，日本人照樣喊你「先生」，照樣對你五體投地，敬重萬分。但是，要達到這一高度，需要付出比別人多N倍的努力。

在日本社會，做人比做事更為重要，堅持比暴發更令人敬重。

（徐靜波/亞洲通訊社社長）

本文來源：靜說日本公眾號

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，延續《旺報》兩岸徵文活動，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。