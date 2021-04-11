位於中壢的十三張紅油抄手雖然以紅油抄手聞名，但是餛飩料好又鮮甜，深獲不少饕客喜愛，業者還曾在2016年獲得桃園金牌好店，獲得不少肯定。另外店裡頭充滿眷村風的裝潢，吃起飯更令人感覺相當溫暖。

十三張紅油抄手想當然以紅油抄手最是招牌料理，不過除了抄手以外，紅油系列的皮蛋紅油乾拌麵、小魚紅油乾拌麵等，都是相當有特色的料理。加入紅油提味，辣味恰到好處，還加入皮蛋，讓口感格外特別。

另外餛飩湯麵雖然價格不低，但比起其他店家，配料相當豐富，不但有雞蛋，還有菜頭等，飽足感十足，更令人驚豔的是餛飩相當鮮美，不但大顆，內餡味道也值得讚賞，深受不少老饕喜愛。

至於店名為何取名十三張，其實是早期餐飲店管理較鬆散，在中餐、晚餐間，老闆喜歡打十三張打發時間，曾被取笑若是以打十三張的精神來研發美食，保證客人一定滿意，老闆自己也因此努力至今。