台海局勢惡化令人擔憂，中美敵對愈來愈激烈，若中美衝突蔓延到軍事領域，台海就會成為首當其衝的引爆點，因為，台灣是中美對抗的最前線，中美如果真的「開戰」，戰場必然在台灣。

台灣閩南語有一句諺語：「在庄捉賊，要好鄰居（厝邊），上山打虎，要親兄弟」。《左傳》：「兄弟鬩於牆，外禦其侮」。意思是兄弟們雖在家爭吵，但能一致抵禦外人的欺侮。比喻內部雖有分歧，但能團結起來對付外來的侵略。

歷史告訴我們兩岸關係，「合則兩利，鬥則俱傷」，不管兩岸在政治上如何分歧，彼此有多少矛盾，事實會說話，兩岸血脈相連，命運與共，兩岸不但各自有不同的優勢， 還有共同的利益。兩岸不管誰執政、誰當家，都要「多謀民生之利，多解百姓之憂」。推動「和平共存，繁榮穩定」的目標，順應兩岸同胞共同的願望。

台灣與大陸近在咫尺，不要傷了和氣，毀了關係，台海「戰爭」與「和平」僅有一線之隔，兩岸命運與共，禍福也在一念之間。此時此刻，希望兩岸領導人都應以史為鑒，齊心相向而行，秉持「敦親睦鄰，守望相助」的理念，勇於探索海峽兩岸融合發展的新路，促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，維護台海和平穩定。

總而言之，任何煽動兩岸敵意，鼓吹兩岸對抗的行徑，都是別有用心的。兩岸軍事衝突，肯定會帶來災難。兩岸關係「合則兩利，鬥則俱傷」，殷切期望兩岸領導人應該「以兩岸和平為己任，以人民福祉為依歸」。

（陳文棠/前新竹縣選舉委員會主任委員）

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