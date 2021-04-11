電影「阿甘正傳」中，阿甘在醫院裡面學會了打乒乓球，不但加入了美國乒乓球代表隊，還訪問了中國大陸，成了1949年後第一批正式訪問中國大陸的美國人。

阿甘是虛構人物，美國乒乓球隊訪問大陸倒是真實歷史。今年是中美「乒乓外交」五十週年，五十年前一個美國運動員搭錯車，卻深刻改變了國際政治，有人稱「小球帶動大球」。出現在電影情節中也表示美國對這一歷史事件的重視。

「乒乓外交」之所以成功，有兩個因素，即國與國的需要以及人與人的友善。隨著大陸從長期戰亂中慢慢恢復，也成功試爆核彈，進入核子俱樂部，美國知道不能再漠視中華人民共和國的存在。加上中蘇分裂，中美雙方都有接觸的意願，但是礙於意識形態的對立，苦無示好的機會。

這時人與人的友善竟成了臨門一腳，1971年名古屋世界桌球錦標賽，大陸運動明星莊則棟主動和上錯車的美國運動員攀談，並贈送禮物，第二天美國運動員專程回贈禮物，並傳為佳話。竟促成了一段外交傳奇，打開中國大陸之門，要知道當時美國在大陸眼中還是要打倒的「美帝」。

當我們真實地面對一個人，撇開國籍、意識形態差異，也同我們一樣是一個活生生的人。中美對峙競爭日益激化，對全世界都沒有好處，乃至擔心戰爭爆發，中美需要再一場從人與人的友善到國與國的需要出發的「乒乓外交」來化解對立。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※