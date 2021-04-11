行政院在4月1日召開的院會後記者會中，由發言人針對台電提出的《核四現況》報告進行說明，並代蘇貞昌院長重申核四不可能也不該重啟。個人在閱讀完台電報告資料後感到相當好奇，台電進行簡報時，蘇院長是不是有什麼地方沒聽懂？這結論怎麼來的？

通篇報告中，台電僅就核四整體工程現況提出說明，交代了已完成與未完成工作事項，以及兩部機組的工程進度。蘇院長聽取簡報後，竟隨即指稱1號機試運轉測試未完成、2號機未完工，因此核四不應重啟。如此政治化的超譯論點，有失行政首長客觀明辨的公允氣度。

首先，核四1號機試運轉測試真未完成嗎？事實上，台電簡報中明載：「1號機應通過187份安全試運轉測試，32份未通過原能會審查」。蘇院長逕行解讀為核四1號機未完成試運轉測試，明顯超譯報告內容。真實情況是：核四1號機試運轉測試已完成，送予原能會的187份報告中，有32份原能會未完成審查，所以這32份報告尚未通過。

2014年4月27日馬政府決定封存核四。既然封存，原能會對於台電針對當時1號機執行中試運轉測試所提出的安全報告審查工作也就隨之停止。時任經濟部長的張家祝則認為，核四雖已封存，但核四1號機的試運轉測試與安檢工作仍須完成，免得日後依舊在安全議題上落人口實。因此，前述工作仍持續進行，不因封存而停止。一直到當年7月底，終於完成1號機的試運轉測試與安檢工作。同時，經濟部召開記者會向全民報告此事，當時的新聞報導資料都可過透過網路搜尋查得。

台電端的1號機試運轉測試已完成，因為封存造成的3個月時間差，原能會端的1號機試運轉測試報告審查尚未完成。日後核四重啟，原能會可繼續進行審查工作，若有待改善事項，自然要責成台電進一步說明或立即改善，管制機關不可能也無權要求台電停止重啟核四。難以理解的是，蘇院長聽完報告後，莫非是見獵心喜，方自行超譯指稱試運轉測試未完成。身為當年「核四安檢專家監督小組」的成員之一，筆者必須強調安檢小組費時16個月的努力與辛勞不容抹殺！

至於2號機施工未完成，早就是眾所周知的事，重啟後儘早完工便是，不勞蘇院長費心硬拗核四因此無法重啟。

其次，核四廠區有S斷層，所以無法重啟？根據經濟部地調所的報告，核四廠區附近有斷層是事實，核四的反應器廠房下方無斷層也是事實。《核四現況》報告中提及的S斷層經過的是汽機廠房（非反應器廠房），而S斷層經地調所評估，已有4萬3千5百年未曾錯動，屬於「非能動斷層」。原能會針對S斷層的審查結論是，有必要進一步開挖地層，進行橫剖面的分析評估。為符合管制機關的要求，台電當然要依規定執行開挖，以便確認。只要核四啟封，開挖工作可立即進行。或者，蘇院長真把此事當大事看的話，何不直接下令立即開挖呢？

特別值得一提的是，美國核管會認為核電廠只要能夠確保其建築體的安全性，電廠附近有斷層並不會構成取得執照的障礙。核四安全停機耐震設計基準雖為0.4g，但主結構實際耐震係數高達0.66g，遠超過一般建物0.33g的耐震係數。請蘇院長不要跟反核人士一般，沒事老愛詛咒台灣會遭遇超大地震，真有超大地震的話，北部地區的高樓大廈才應該是您關切的重點吧！簡單的結論是S斷層可能存在，但屬於「非能動斷層」，其狀態有待確認，核四目前的耐震係數應已足夠，但仍須依管制機關要求，開挖後進行評估確認。

蘇院長另對核四建照過期、備品難以取得、燃料過保固重彈困難重重的老調，筆者都曾一一回應，此處不再贅言。關鍵是台電的確《核四現況》報告中無一句文字提及核四不可能也不該重啟，不知蘇院長到底是基於何項學理，自行超譯出核四不可能也不該重啟的政治宣示？您真聽懂這份報告了嗎？

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

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