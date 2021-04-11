美中戰略競爭進入高危險狀態，美國國務院最近發布新版《對台交往準則》，鼓勵美國政府與台灣接觸，但美方同時強調，美台「非官方」關係及「一中政策」原則不變，意在避免過度刺激大陸，冀望能「一石三鳥」：落實戰略目標、契合國內政治氛圍，同時讓「北京與台北都高興」。

一中政策緊箍咒仍在

新準則明文放寬美台接觸限制，依據媒體報導，台美工作層級官員將可進入對方辦公處所洽公，包括雙橡園在內，唯具體內容仍不明朗。我外交部在第一時間回應，此舉為台美關係展開新頁，進一步提升台美夥伴關係；總統府則說，期盼在既有的堅實基礎上，台美雙方能夠持續深化合作夥伴關係。強化台美關係是台灣內部普遍共識，也樂見雙邊關係能有真進步。但當外交當局動輒以「新頁、提升、深化」渲染外交進展時，可能創造了「大內宣」效果，卻無法扭轉台灣安全環境更趨惡化的現實。

美國國務院公布新版本的標題為「美國『政府』與台灣『相應機構』互動新準則」，刻意避免使用「台灣政府」，與聲明中兩度提及「非官方」關係同出一脈。國務院並強調，有效執行以《台灣關係法》、「三公報」及「六項保證」指導的「一中政策」，基本上也是遵循川普路線。

國務院官員在背景說明中指出，新準則同意美台官員進行「工作層級」的會面時，可在美國聯邦官署或在「駐美國台北經濟文化代表處」舉行，過去這些是明文禁止的。在外交實務中，所謂的工作層級係指最基本階層，而美國2018年通過《台旅法》則是開放雙方「高層」或「所有階層」官員訪問、會面，因此，從政策面來看，拜登政府對兩岸發出強烈政治訊號，但實質上，新準則不但沒有超越川普時代，有些限制仍會存在，「任何與主權有關的事物都會被排除」。

在執行面，前國務卿蓬佩奧去年就廢除了國務院有關與台灣往來的「自我設限」準則，同時國務次卿柯拉克去年9月訪台，衛生部長阿札爾更是美台斷交以來訪台最高階的內閣級官員，軍方則有印太司令部情報處長史都德曼少將12月來台。而拜登就任以來，只有駐帛琉大使倪約翰「打破外交常規」，隨同帛琉總統惠恕仁訪台。

民進黨政府重蹈川普時期的覆轍，只重視形式與口號，從台美關係空前友好到今天的深化雙邊關係琅琅上口，實質成果卻少見，美台「雙邊貿易協定」、永續維護台灣全球供應鏈優勢地位、新冠肺炎疫苗合作、積極參與全球氣候變遷運動、5月的「世界衛生大會」才是深化關係的指標，現在情況都不樂觀。民進黨對外關係過度依賴美國，造成外交自主權逐漸流失，無法以台灣利益為目標，強化對外關係。

民進黨政府不知覺醒

面對最嚴峻的國安形勢，民進黨又抱持偏安心態。針對美中戰略競爭益趨白熱化，台灣已被公認是全球武裝衝突的最熱點，美國白宮、國務院及國防部正在評估美國戰略核心原則，如何防止台海情勢惡化發生戰端是焦點之一，對台灣的安全承諾應維持目前的「戰略模糊」，或以「戰略清晰」取代也引發激烈辯論。

美國決策方向是在避免過度挑釁中共之下，有效嚇阻中共對台侵犯、威嚇，反映在對台灣政策上就是，加強美台關係，但不挑戰「一中」紅線及維持美台「非官方」關係，國務院宣布的新版《對台交往準則》就依循這種思維模式。

直得注意的是，前美國在台協會主席卜睿哲及「戰略暨國際研究中心」中國權力專案主任葛來儀等友台專家，對於「戰略清晰」都持保留態度。卜睿哲最近表示，美國不應對台「開綠燈」，以避免台灣採取不符美國目標，甚至可能引發戰爭的政策。葛來儀也不支持美國過度明確承諾台灣安全，憂慮這種政策轉變會挑釁中國。美國有自己的國家利益，即使對台灣的承諾「堅若磐石」，仍無法絕對保證台灣的安全，蔡政府卻不知覺醒，一副高枕無憂狀。

在美中戰略競爭及整建世界新秩序的過程中，美國有既定的目標及戰略，中國也有自己的判斷，並開始挑戰美國主導的世界秩序，對於涉及主權及領土完整的台灣問題更沒有讓步、妥協的空間。無論美國如何挺台灣，或中共領導人習近平發表多少軟性談話，台灣地緣政治的處境，以目前蔡政府的態度與政策來看，將更險惡。