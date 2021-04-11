四大公投案來勢洶洶，民進黨內部有不同聲音，蔡英文總統11日召集府院黨高層及執政縣市首長開會後，達成行政院與立法院黨團皆不提對案的共識。其實外界並不關心民進黨是否提對案，關鍵仍在於蔡政府是否接受公投結果。

政府開放萊豬進口滿百日，據衛福部豬肉儀表板顯示，迄今進口豬未驗出萊劑，不過，駐美代表蕭美琴隔海示警，指美方非常關切萊豬公投，若公投過關，將對台美貿易帶來風險和不確定因素。

蕭美琴的話並非無據，美國貿易代表署3月初公布的《拜登總統2021年貿易議程與2020年度致國會報告》中再次點名台灣對美豬及美牛設有進口限制，並對台灣欠缺科學根據的政策表達嚴正關切。

尤其美國國務院甫公布新版《對台交往準則》，鬆綁美官員可訪雙橡園等限制，倘若反萊豬公投8月過關，是否牽動台美關係會是一個棘手問題。

也因此，民進黨內部有一派認為，如果不提對案，立委們難以動員基層支持者出來投票，等於是提前認輸。但以蘇貞昌院長為首的一派則憂心提了對案，恐讓對立升高，一旦公投過關，反而讓自己垮台。

檢視今年公投日的四大公投案，無非就是對蔡政府獨斷的食安及能源政策進行不信任投票，民進黨決定透過300場下鄉說明會，走入基層向民眾報告政績來化解阻力，但因太魯閣號事故暫時停擺。

諷刺的是，蔡總統嘴巴說當前要務在處理台鐵事故善後工作，所以不提公投對案，但她最新的臉書貼文卻關注「觸及下降」，呼籲大家加入她的LINE等社群，看來在她心目中，宣傳可能更重要。