台鐵太魯閣慘案剛過頭七，民進黨已使出絕妙的「危機處理」，先讓網紅呼籲大家捐錢給政府，再讓網軍吹「向承包廠商求償」的風向，最後衛福部果然開設捐款專戶，將政府該負責的「人禍」包裝成「天災」，就像2014年高雄氣爆後啟動募款，年底陳菊高票連任、民進黨大贏，一切船過水無痕。

如果這些事發生在國民黨執政之下，那會是怎樣？2009年八八水災，小林村滅村，直接重創就職剛滿一年的馬英九政府，劉兆玄內閣總辭負責。2013年洪仲丘事件，國防部長高華柱下台，馬英九跳出來說「管定了」，結果把原本的軍法紀律破壞殆盡，成就洪慈庸一人當選立委。

蔡英文執政以來，無論軍隊或鐵路皆不斷出事，但似乎都沒人追究政治責任，民調不降反升，難怪當蔡正元說「覺醒的台灣人」不會再吃民進黨這一套，邱毅會不以為然地認為「台灣人還是會吃這一套」。畢竟就連林佳龍已經請辭，民進黨也可以說是「如果現在准辭，才是推卸責任」，說到底不過就是派系分贓擺不定，一旦接替人選沒安排好，各派很可能開鬥，到時恐怕將咬出綠營更大的醜聞。

至於為何「台灣人還是會吃這一套」？邱毅認為源自網軍操作、是非淪喪、人心已死，整個社會被網軍愚民。正如我日前在網上拋出問題：「台鐵太魯閣事故，民進黨政府要大家捐錢，你會捐嗎？」很多人都說不捐，理由說這是「人禍」不是「天災」。然而，當我接著再問：「那你會為了追究民進黨的政治責任走上街頭嗎？」大家瞬間又陷入沉默。

沒有群眾運動的壓力，民進黨當然有恃無恐。那麼，何以藍營無法像民進黨在野時那樣組織群眾，教訓如今當政的民進黨？第一個原因，就是長期掌握藍營黨機器及話語權者，皆是一干軟弱怕事之徒。所以，當太魯閣事故傳出的第一時間，原本國民黨立院黨團還發文質疑交通部藉「求償」卸責，結果卻先被藍營名嘴批評，說這樣會被網軍圍剿。試問：連點名批判都憂讒畏譏，還遑論走上街頭？

至於第二個原因，就是如我們這種敢於和民進黨正面交鋒、原本藍營裡頭擁有戰鬥力的「戰狼」，現在幾乎都失去戰鬥的熱情。我們見證了馬英九執政8年，如何幫助「台獨」愈來愈壯大，使得兩岸和平統一的可能性愈來愈渺茫。我們更見證國民黨把媒體和教育拱手讓「獨」，成全了民進黨只要高舉「抗中保台」，再怎樣無能都可以高票當選，一切已經積重難返。

因此，不少人從原本語帶警惕地說「藍綠都不行，紅是會來的」，變成由衷期待「藍綠都不行，紅的快點來」。正如前幾年大陸國台辦曾拋出「共產黨和國民黨、民進黨比賽愛台灣」，如今愈來愈多人認為大陸的治理完勝藍綠，惟有透過統一，台灣才能結束內鬥內耗的命運。然而，兩岸要實現統一，眼下看來很難不經過戰爭，即便大陸仍對民進黨循循善誘，但相關軍事行動也不斷升級，在在警告統一不可能無限期拖下去，現在不要「九二共識」，以後再要也來不及了。

政客為了騙取選票，整天把「為民服務」、「為民請命」掛嘴邊，但又不敢面對「武統」愈來愈近的現實，僅以所謂「反正武統也不是我們可以決定，又何必談它」來打混。但是，如果真的為民請命，就該想到盡一切力量宣揚和統、避免武統，以及一旦民進黨走得過頭引爆武統，如何保護人民不做陪葬的炮灰。

我們可以不再寄望國民黨，但仍必須為統一前後台灣人民的處境預做準備。「藍綠都不行，紅是會來的」，這句話不再只是警語，而是即將發生的事實。是要如蘇貞昌、吳釗燮所言「打到一兵一卒」，還是拒絕為「台獨」賣命？你我現在就得想好答案。（作者為新黨榮譽主席）