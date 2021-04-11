東南亞有個國家，曾經是世界上愛滋病感染率最高的國家之一。性工作者50％有愛滋病。如果你去嫖妓，兩次就可能中獎，但很多男人卻勇往直前，以致愛滋病十分猖獗。

有位性工作者十分年輕，有人勸她早點離開，否則中獎了，一輩子完蛋。但這位女孩子說了一句令人同情又傷感的話，她說：我寧願將來死於愛滋病，也不願見我的家人明天就挨餓。真是無語問蒼天，可憐的女人。

非洲有些愛滋病猖獗的國家，妻子明知丈夫罹患愛滋病，但不可拒絕同房。在行房事時，丈夫在上面快樂，妻子在下面流淚。這是甚麼世界？可憐的女人。

有些回教國家，規定女性必須割除生殖器中的陰核，使其在性交時失去快感，進而減少外遇。但奇怪的是，為甚不將男人的陰莖割掉呢？其防止亂交的效果，可能更好，不是嗎？但是大男人主義，男人說了算。男性掌權，可以立法就是要如此，你可能說不公平，但公平的定義，是由有權利的人決定的。

投票權甚晚解禁

現在大家口口聲聲說要民主，民主的核心之一，就是投票權。但是世界上至今仍有國家，女性沒有選舉權。民主標竿的西方國家，女性有選舉權，也是經過多年奮鬥，直到晚近才有的。

美國女性爭取平等選舉權，有70年之久，女性上街遊行、抗議、靜坐，在嘲笑中爭取投票權，直到1920年才獲得投票權。美國在1965年前南部仍有許多州，黑人女性無投票權。老牌民主國家英國1918年新法允許婦女有投票權，但須30歲以上，有財產的婦女才可以，直到10年後，1928年限制才取消。

三從四德正確嗎？

在中華文化裡，女權也是受到壓制的，例如古時文化，要求女子三從四德。女人在家從父，出嫁從夫，夫死從子。為甚麼？真的說不出甚麼道理，為甚麼不要求男人如此呢？男人在家從母，婚後從妻，妻死從女，難道有什麼不妥嗎？

台灣社會裡，現在仍流行，女兒沒有繼承權，祖傳祕方傳媳不傳女，因為女兒是別家的人，媳婦才是自家人。請問為什麼？還不是因為大男人主義嗎？

談到這些不通的歪理，甚至歪理都講不出的女性歧視，有一點實在是想不通。在我們心中，世界上最偉大的人，不就是我們的母親嗎？談到終身為我奉獻勞累的母親，常常會流淚滿面。

偉大的母親是女人

我的母親小時家貧，繳不起學費，沒有唸過小學，父親也是這樣。結婚後生了我們兄妹三人。因家貧母親29歲就因營養不良，沒有了月經。

辛辛苦苦把我們都養到大學畢業。想到母親的辛勞，想到母親的奉獻，常常情不自禁的流下眼淚。母親雖已逝世七年，但每想起母親，就會流淚，甚至哭泣出聲。要我們歧視，不公平的對待母親，對待女性，我實在做不出來。

期盼大家都好好想想，都能尊母為大，崇敬女性。讓我們的國家裡，不再有任何對女性不公平，不尊敬的行為。

（本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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