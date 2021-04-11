對大陸電商阿里巴巴來說，去年「雙11」真是冰火二重天。一方面營業額再創新高，交易額再創4982億人民幣（約新台幣2.1兆元）高峰。

另方面，因反壟斷監管力度加大，股價一再暴跌。去年下半年大陸掀起的「反壟斷風暴」如今仍在延燒，耐人尋味的卻是其中交雜疊加的政治元素。

馬雲是個不按牌理出牌的人，從他辦公室叫「光明頂」，自比《笑傲江湖》中的風清揚可知。在金庸小說中，風清揚是劍術高手，令狐沖的老師，更是華山隱士。

作為劍術高手，楊過只見到獨孤前輩的劍塚，最終獲一把玄鐵鑄劍及「無劍勝有劍」的武學理論，風清揚卻領會全套獨孤九劍祕笈絕學，且折服武功高強的日月神教教主任我行。

馬雲數年間投資入股500多家企業，正如風清揚出手十招如一招，快如閃電。

馬雲曾為人師，但老師人人可當，當個好老師卻非易事。金庸形容風清揚「懂得因材施教，見令狐沖記憶力強，便用強記法讓他速成『破刀式』；他重『劍意』，輕『招數』，讓令狐沖懂得『根本無招，如何可破』，而最快招數是料敵先機。」

商場上的馬雲不僅懂得用人，更是無招勝有招，前年辭去董座後曾說，想回老家當鄉村教師，更有一番風清揚隱而不發的境界。

不過去年10月上海演講後，馬雲落到這輩子從未遭遇的境地。那場只差沒說「在座金融監管都是豬頭」的談話一結束，螞蟻金服石破天驚喊卡了370億美元的IPO，接續從大陸國家副主席王岐山、銀保監會主席郭樹清，乃至中共總書記習近平都嚴令整頓網路金融平台，防止資本無序擴張。

外界難辨阿里這半年來的遭遇是否因一場演講而起。但網路金融平台放任不管，確可能成為噬人巨獸。阿里這次被重罰182億人民幣，雖只占2019年境內營業額的4%，但已創下罰金紀錄，阿里第一時間只能回應「誠懇接受」。

事實上，阿里境內營收豈只如此。旗下轉投資或合作夥伴、使用「支付寶」的青年公寓、校園貸等林林種種的產品，央行既無力可管，也早超越法規腳步，導致弊病叢生，衍生公安事件。以「網售平台實施二選一限制競爭不公行為」做裁罰依據，只是拿冰山一角開刀，真要重罰，包括壟斷協議、經營者集中及濫用行政力排除等領域，就該一樣一樣算。如同美國司法部、聯邦通訊委員會對FB、Google、蘋果及亞馬遜反壟斷調查行動一般。

早處理總比晚處理好。反壟斷行動已讓網路平台巨獸重整企業規範，接下來是否換騰訊遭殃，可做為判斷馬雲是否因言賈禍的主要依據。

不過馬雲雖當祭旗，但好歹深諳武林及江湖險惡，懂得收放。在消失3個多月後，他透過視訊參加鄉村教師的連線對談，「等疫情過後，我們再見面」，已預示馬雲再攀越萬重山，損傷及打擊面不致太深太大。

（作者為資深媒體人）