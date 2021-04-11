本月初台鐵發生太魯閣號事故，各方究責聲浪四起，網路上很快出現帶風向的言論指出，蔡總統其實跟台鐵事故無關，因為總統管不到台鐵；文末還強調，台鐵是該好好整治一番，因為台鐵充斥了國民黨派的官僚，也就是「黨國XX」。

XX兩字，人盡皆知。網軍們認為，如此重大不幸負責的是所謂的「黨國餘孽」，蔡英文只管國防、外交，交通安全不是她的職責範圍。既然如此，為什麼交通部長林佳龍第一時間為太魯閣號事故請辭時，對象是蔡英文而不是行政院長蘇貞昌？蔡英文在2019年視察蘇花改仁水隧道工程時，在臉書上寫道「給花蓮人安全回家的路，就是總統的事！」總統都承認交通安全歸她管了，網軍何須幫蔡英文撇責。

此外，外界注意到，蔡英文在對太魯閣號事故發表談話時，語氣冷淡、內容空洞，而且，儘管雙眼一直盯著眼前的稿子唸，蔡英文仍是一路呃、呃、呃個不停，人們感受不到她話語中有任何溫度與人味，遑論具體的改革行動。

猶記得，去年11月空軍第五聯隊第26作戰隊隊長蔣正志，駕駛F-16單座戰機進行夜間飛行訓練任務時失蹤，蔡英文在宣布搜救結果時，手上拿著「小抄」，卻不斷唸錯飛行員的名字，精神渙散的窘狀令人感到吃驚。

上任5年了，蔡英文說話還是頻頻吃螺絲，她所領導的執政團隊仍然是漫不經心，3天出包、5天犯錯，問題層出不窮。怎麼會如此？蔡英文或許沒有便給的口才，但是她在當總統之前，說話並沒有這麼坑坑疤疤；權力或許會使人腐化，但是僅僅5年的時間怎會讓整個民進黨人都彷彿失去了靈魂呢？阿扁時代的民進黨好歹還有11寇，如今滿朝文武皆為諾諾之士。蔡英文怎麼越來越不會說話、民進黨又怎會墮落至此？理由很多，其中有一個關鍵卻少有人提，那就是蔡政府養了太多網軍。

很多人認為，1450網軍迫害反對者、在野黨，壓縮了台灣的言論空間，然而，其實蔡政府自己也是網軍的「受害者」，因為網軍太強大、帶起風向來無堅不摧，再加上媒體又絕大部分被執政者收編，因此眾多批判執政當局的負面言論遭到消音，敢說真話、願意說真話的人越來越少，結果，當權者就越來越不容易聽到真正的聲音，以致於自我感覺良好的毛病越來越嚴重。 政府每次出紕漏，就有網軍幫忙帶風向、轉移焦點、切割責任，於是，每一次相關的機構、官員都能輕易就過關，那他們又何必改過、何必修正？沒有人想要真正面對問題，因為網軍會負責消滅批評的「雜音」。

蔡政府豢養1450表面看來是讓反對者難以生存，實質而言，網軍也成了執政者腐敗的根源，因為網軍讓有權力的人不必面對壓力；從人性的角度來說，失去反省和改革的動機與動力，也屬必然；甚至蔡英文連不必看讀稿機、好好說話的能力都漸漸失去了，反正網軍總會替她打圓場。

據說有人為了在短時間內飛黃騰達、遂行己願等理由行邪術、養小鬼，但小鬼往往不受控制，可能會回過頭來反噬飼養者。1450會是蔡政府養的小鬼嗎？（作者為資深媒體人）