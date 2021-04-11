眾所關注的拜登政府新版《對台交往準則》終於出爐，美國國務院於9日公布新版本，明顯放寬了美國政府及官員與台灣官方的交往限制，對於美台實質關係有所增進，也將影響後續美中台三方的互動。

自1979年美國與中華民國斷交後，美國即基於國會所通過的《台灣關係法》與台灣維持非官方的關係，政府各單位也保持與台灣的官方接觸限制。但自前任總統川普上任後，美國與中國的對立日益升高，打台灣牌的意圖更加強烈，前任國務卿蓬佩奧在卸任前宣布廢除國務院於2015年發布的《與台灣關係指導方針》，全面解除美國政府與台灣官方交往的內部限制，當時也引發中國強烈不滿。拜登繼任後，各方都在關注新政府會如何處理美台關係及美台官方交往準則。

根據國務院公布的新版《對台交往準則》，基本上承繼了蓬佩奧卸任前的政策，大幅放寬美國政府與台灣官方接觸的限制，美台官員將可前往對方官署拜會及洽公，未來美台官員進行工作層級的會面時，也可在美國聯邦機構內或我國「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO）舉行，過去這些行為皆是明文所禁止。新準則明顯提升了美台關係，雙方的互動將更具官方的意涵，更為對等及有效率。

拜登政府此舉反映其對於中國的策略，將中國視為美國最嚴峻的競爭對手，積極拉攏盟邦加以制衡，合作的對象也包括台灣在內，雖然不刻意打台灣牌，但也樂於提升雙方的實質關係與台灣的交往地位。拜登政府欲提升美台的官方交往關係也早有跡可尋，在正式公布新版《對台交往準則》之前已與台灣簽署了《設立海巡工作小組瞭解備忘錄》，並派遣美國駐帛琉大使倪約翰隨帛琉總統來台訪問，美國駐日大使也邀請我國駐日代表謝長廷至大使官邸交流，這些作為都已打破美台斷交後的限制。

儘管拜登政府有意強化美台關係，但仍考慮到對美中關係的影響，也未全盤接收川普政府的全面解除限制政策。國務院的聲明表示，新準則符合美國與台灣的非官方關係，有效落實美國基於《台灣關係法》、美中三項公報與「六項保證」的「一個中國政策」。英國《金融時報》報導，根據新準則美國官員可以到雙橡園參加活動，但不得參加台灣主要節日的活動，應該指的是國慶活動，以避免讓美國「一個中國政策複雜化」。此舉顯示拜登政府的對中政策仍有其延續性，延續過去歷任政府的「一中政策」，並展現了專業性與可預測性，深知「一中政策」對於美中關係的敏感性，避免跨越此一紅線。

然而，從中國對於美台簽署《海巡工作小組瞭解備忘錄》及倪約翰來台時均派遣大批軍機接近台海以示不滿的作為來看，儘管拜登政府強調此一準則是在遵循「一個中國政策」的原則下進行，但美台官方未來的交往必將因此而擴大，陸方仍可能傾向認為此舉是「一個中國政策的侵蝕化」而採取反制作為，美台必須保持密切關注。（作者為淡江大學國際事務學院院長）