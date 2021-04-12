關中立即好整以暇地回道：「向主席報告，從我回國後在報紙上寫文章，美國在台單位就會不時地邀請我們學界人士參加餐會，多半是副館長、一等祕書等出面，分層級對應接觸，那時我就有個感慨，美國的中國政策始終認為我們應走向美國的民主政治，對我們的政黨政治很不滿意。所以他們安排的人總是分三派，國民黨、反國民黨、自認開明的學者但其實也是偏向黨外的，所以溝通談話的氣氛基本上幾乎都是對我們不利的。」關中說，尤其他在處理黨外溝通期間，與美方的接觸更頻繁了，甚至會派專人每個月來做深入的訪談，要了解更多的情況，他都會在合理的範圍內做友善的說明，但絕對不會自失立場。

接著說到重點，關中表示在最近一次，是美國在台單位來省黨部看他，其中有位他在美國唸書時的同學提到江南事件，居然要他發表對政府的批評與江南事件的不當，被他當場拒絕，並且嚴正地對他們說這樣很不得體，「所以後來他們想要再與我連絡，我都拒絕。最後報告主席，我在地方黨部工作，最重要的是組織發展、地方動員，跟外國人接不接觸，對我不是那麼重要。」

蔣經國聽了以後點點頭說：「很好，你處理得很好，那我就放心了！本來有這種訊息，我以為你故意排斥他們，讓他們產生不滿……你這樣講，很好。」這件事就此告一段落，對關中來說，這一次美國人對他的「策反」，也令他留下了「當我們發生事情時，他不是來幫忙，反而是火上加油」的印象。

關中對江南案的內情並不了解、也無從了解，而就他的認知，其中的關鍵人物應該就是蔣孝武，「但我不相信蔣經國會授權他兒子去做這些事」。蔣孝武在當時跟軍方的關係非常密切，尤其是國安局；以當時的國家體制，安全局長等於就是總統的鐵衛隊長一樣，局長不但要跟著蔣經國出去，保護元首的安全，他和蔣家人平日互動信賴的程度，就像家人一樣這麼密切，「因此蔣孝武會利用他跟情治單位的關係去發揮影響力，我相信這是很自然的。」

關中說他能了解的也就像當時有人認為的，因為江南寫他父親的事，蔣孝武表達了不高興，甚至以他的個性，可能在喝酒後講些江湖式不滿的話，而軍方揣摩上意，然後以「為國鋤奸」為名找人去做了這件事；這種看法並不稀奇，但有意思的是關中補了一句「我認為十信案的株連打擊也是這些人在搞的……」

江南案發生後，竹聯幫的張安樂為了自保，咬住是蔣孝武幕後指使，蔣經國在外有美國壓力，內有黨外的挑戰下，焦頭爛額之際，只得決定將蔣孝武外放新加坡避禍。

當年蔣家的兩位公子，老三孝勇相對沒有那麼活躍，只是跟同年紀的商界第二代吃飯來往，但老二孝武跟李登輝、軍方將領則是來往密切，尤其是跟李登輝關係極好。關中剛調任北市黨部主委時，時任市長的李登輝先在台北中山北路的日式餐廳吉兆亭為他接風，不久之後，又在徐州路官邸正式邀宴請關中吃飯，裡頭就有蔣孝武在座，觥籌交錯、談笑風生之間，看在關中眼裡，當時李蔣二人關係可謂buddy buddy，麻吉得不得了。

關中那時在黨務系統中正受到蔣經國的提拔器重，蔣孝武對他自然也是親近友好，極力拉攏，但關中頗有自知之明，自認並非官宦人家出身，也沒有什麼特殊背景，覺得自己就是個書生，踏入政壇完全是因緣際會，所以跟所謂的皇族權貴保持距離，如果有請客吃飯的場合也是禮尚往來而已，絕不過分親近。

一九八八年蔣經國過世，蔣孝武次年成功安排李登輝以總統身分訪問新加坡，獲李登輝調升為中華民國駐日代表。一九九○年二月，李登輝提名李元簇搭檔競選中華民國第八任正、副總統，引發部分擁有投票權的老國代們不滿，決定徵召林洋港與蔣緯國搭檔，以林蔣配挑戰李李配。時任駐日代表的蔣孝武發表了一封〈致國民黨諸領導同志的一封信〉，批判黨內同志：「黨不黨，政不正，有選票卻無民意。」回台後並表示，他的父親生前曾公開宣示：「蔣家人不會再參與政治！」

蔣孝武後在一九九一年七月一日在榮總猝逝，年僅四十六歲。（待續）