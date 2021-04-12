既然是來台灣交流學習，最吸引我的當然是台灣的教學方式了。

大陸和台灣的教學方式還蠻不一樣的，最突出的特點是——在台灣，小組分工明顯。大陸因為人多，通常一個班都是60人左右，大學還有公共課，有時候會四個班一起上課，有100多號人，所以教學上還是以赫爾巴特的傳統教學為主，以教師、書本、課堂為中心。老師很少讓大家討論問題，甚至有的老師認為上課討論問題就是在浪費時間。而在台灣，你會發現這邊的老師很喜歡分組，上課提出問題，讓小組在規定時間內討論，然後小組各派一個代表輪流回答，作業也是小組分工，既在一定程度上減輕了學生的個人學習負擔，也有利於培養合作精神。

台灣的教學內容更加廣闊。拿《語言學》來說，在大陸我有修過半年的《詞彙學》，二者內容很是相似，比如詞綴（可以加在單詞前面或者後面組成另一個新單詞的部分），我們老師只給我們介紹了前綴（添加在單詞前面的部分）和後綴（添加在單詞後面的部分），到這邊來之後，才知道原來還有中綴和環綴，只是英語中不大常見罷了，但在其他國家語言中會有體現。書本後面的練習題，就有舉別國單字的例子，讓我們總結詞綴構成的規則。

台灣的教學環境更加寬鬆。我感覺台灣的學生都好隨意，上課已經五分鐘了才姍姍來遲，手裡邊還拿著早飯，進教室後坐下來繼續吃。這種情況在我們淮南師範學院是根本不可能的，我大一參加了學生會，他們有組織一個叫「查三早」的活動，讓我們每天6:45集合，穿上學校統一發的制服，站在教學樓門口，看到但凡手裡拿著早餐的同學，就把他攔住，告訴他學校不允許把早餐帶進教學樓，更別說在老師上課的時候坐在下面吃早飯了，做夢你都不可能夢到這種場景。在回答問題上，台灣同學坐在位置上答一下就好了，想到什麼就可以說什麼，中文英文你隨意，老師鼓勵個人把創造性思維分享給大家，而在大陸的英文課上，回答問題老師要求必須要用英文，好像你不用英文就是小學生一樣，相比於創造性思維，老師更想在最短的時間內聽到最正確的答案。

台灣的教學面向更加開放。第一次上《聽說教學法課》時，老師問班裡有哪些同學去過別的國家，並請他們分析英語在那些國家的日常交流中有什麼不同，唰唰唰，班裡將近1/3的同學都舉手了，有的是出國交流，有的是出國旅遊，還有的在國外打工，我當時感覺很震驚，原本我以為有那麼一兩個同學作為代表，沒想到會這麼多，後來才瞭解到台灣的對外交流還蠻多的，就交流生而言，除了中國大陸，還有從捷克、泰國、德國、馬來西亞、印尼來的。頓時感覺，我們內陸人就像「井底之蛙」，很少出去外國交流。

台灣的教學方式更加多樣。除了小組分工合作之外，老師也會加入一些其他教學元素，例如：看電影，作為教學上的輔助。《英國文學史》第一篇是貝奧武夫，裡面單字比較接近古英語，個人很難看懂，老師上課也只是帶大家選讀部分內容，從一個情境跳向另一個情境，其實我們對很多東西還是一知半解，沒想到在第一次課，老師就為我們播放了相關影片，幫助我們更好地理解故事情節。但在大陸，學校不鼓勵老師給同學放電影，如果一學期某個學科老師能開展一次觀影活動，已經是大發慈悲了。

教學法的豐富多樣，在《聽說教學法》課上可以說是展現地淋漓盡致了，我們的老師Jackie，她是個很有感染力的人，經常在課堂上帶我們做各種各樣的活動，讓我覺得上她的課是一種幸福，不知不覺兩節課就過去了。一系列的教學法如果真的可以應用在未來教學中，我真替台灣的小朋友感到開心，因為像我們，剛開始學習英語，我是從六年級開始，那時候根本沒有人提「教學法」，每天上課就是老師每個單詞教讀三遍，同學們跟著一起讀，回去繼續背，等一個單元結束聽寫，那時候的聽寫對於孩子而言簡直像道「鬼門關」，寫錯單詞，抄100遍，毫無趣味可言，所以好多同學都不喜歡英語。但如果加入一些單詞卡片、單詞連線小遊戲在上課環節中，感覺會很不一樣。

外教有他獨特的教學方法。我曾經遇到一個很棒的外教Peter，他來自波蘭，放棄了蕪湖市的一所高中，來到了淮南師範學院教書。有同學說，台北和屏東的差別，就像北京上海與淮南，這麼說你應該就能理解淮南的基本情況了。Peter很幽默，每次上課，總會給我們營造一種輕鬆愉悅的氛圍，讓人沒有任何心理壓力，會買巧克力、曲奇餅給我們吃，他自己還寫了一本書，關於他和中國學生的相遇。此外，最重要的一點是，Peter會說中文，並且能夠用中文與學生進行日常交流，所以，幾乎每一位見過他的學生，都會對他留下非常深刻的印象。

在台灣，我又認識了一位新外教，他叫Michael，來自美國，但在台灣生活了很多年，並且娶了一個台灣的妻子。今年我選了他的兩門課程，開始我還有些緊張，擔心聽不懂他的課，沒想到，外教上課都有一個特點，他們很擅長營造一種輕鬆愉悅的範圍，Michael不僅幽默，還擅長即興表演，每次我都被他笑的人仰馬翻。不過老實說，Michael說話語速確實有點快，第一次上課，我以為我跑進美國大片裡去了。Michael特別隨和，他經常稱呼我們「you guys」，之前我從來沒聽David或者Peter說過。

Michael總是對我們極好，為了讓大家放學可以不用排很長的隊，每次都提前十分鐘給我們下課，但他會提醒我們：不要對其他正在上課的同學打招呼。隨即還誇張地即興表演了一下，我笑出了豬叫聲。Michael最大的優點是他總能看出你想和他說什麼，幾乎每次在我想要開口用英文表達一件事的時候，他就已經猜到我要說什麼了，真的很聰明，而且有著非常敏銳的觀察力。

我一個室友，她也很喜歡英語，就和我一起去聽Michael的課，沒想到第二次上課就被外教發現了，再加上那個課一個班有70多人，我覺得非常震驚，後來再與他交流幾次，發現他就是有這種超能力。

Michael教我們《語言與文化》，這是一個多文化的班級，其中就有來自中國大陸、德國、泰國和印尼的同學，按理說，對老師的教學設計要求很高，但Michael總是把課上得很有趣，他很博學，對不同國家的文化也很好奇。其中給我們放過兩次電影，但都不是白看的，看完他會給我們佈置一個觀影感想的作業，他對大家的想法真的非常感興趣，每節課都會給大家留一個小問題，下次課會在課上共同討論。

外教的課沒有考試，說到考試，在大陸，我們是沒有期中考的，只有一個期末考。但台灣這邊，大部分課老師會安排期中考，外教果然與眾不同，他不在意這些細節，我們只要交一份報告就好了。說是報告，對個人要求其實是很高的，相關要求與指導他整整做了兩頁文檔，報告要求用到課堂上講過的知識來進行具體分析，Michael極其注重學生個人創造力的發揮。

相比之下，大陸學生的創造性思維，我覺得不如台灣學生。一方面是學校總是給予條條框框限制，另一方面，老師主要按照傳統教學方式進行教學。但是，陸生有一個更突出的特點——學習刻苦，圖書館自習室總是座無虛席，如果在期末考試期間，早上5點多就要起床，然後去圖書館佔位置，等到8點，連樓梯上都是背書的同學。這裡的圖書館，我們看了都覺得特別喜歡，有沙發，有電視，很休閒的感覺，但就算這樣，圖書館的人也不是很多，還有人說：「去圖書館看書的都是陸生，台灣同學雙休日都回家去了。」這邊雙休日圖書館早上9點開門，下午5:30閉館，中秋節、選舉日都放假，在我們看來也是十分不可思議的，我們要5點鐘爬起來佔位置，等到圖書館閉館離開？不可能的，我們的圖書館是等人都走完了，再關門，早上隨時歡迎光臨，8點鐘之後，自習室的座位已經滿了。

平時上課，在我們淮南師範學院，提前半個小時教室坐有同學，這很正常，而在台灣，經常提前十分鐘到教室，發現教室空無一人，好不容易來了一個，還問「你怎麼來這麼早？」同學上課懶散不說，老師也很隨意，有的老師一定要在59分才會走進教室，這已經算很好啦，因為還有的老師，都過了十分鐘才姍姍來遲，搞得後來我同學在別的校區上課和我同時出發，感覺時間是不夠的，我就問：「你們老師會遲到嗎？」同學說：「這個老師他就從來沒有準時過。」我忍不住笑了，有的老師確實很可愛呀。

老實說，我喜歡台灣的生活方式，喜歡這裡熱情的人們，喜歡活動式課程，感謝所有遇到的人，經歷的事，還有快樂的你。

（忘憂草/陸生）

本文來源:兩岸青年公眾號

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