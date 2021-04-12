每個城市都應有自己的特色，這個特色是來自地理位置、族群習俗與歷史文化因素，形成足以吸引外人的標誌。旅行者每到一個地方，看的就是與他處不一樣的風貌，這是旅行意義之一，如果各城市因文明發展、貿易交流或疏於規畫，最後形成大同小異形狀，就少了觀賞價值了。

建築是八大藝術領域中的一項，是設計師智慧結晶與工匠技能的展現，每個城市除了在地環境、氣候與眾不同外，也都有它的地標，如紐約自由女神、英國白金漢宮、巴黎凱旋門、雪黎歌劇院、里約熱內盧的耶穌像等等，充滿讓人欣賞的特色，這是推行觀光首要條件。大陸因幅員寬廣種族眾多、氣候殊異，飲食獨特，加上早年交流不易，所保留下來的在地風俗，都成了受人青睞的亮點。

十多年前，首次來到蘇州，見到該市多白牆黑瓦建築。遊覽了較知名的園林「拙政園」、「留園」後，為工匠巧思與佈局感到驚歎；這是將野外山水搬進自家院子的構思。園內佈有山水湖石、亭台樓榭、古木花卉、粉牆洞門等景，因為有歷史足跡、藝術風格，被列為與歐洲、西亞齊名的世界三大園林體系之一，也登上世界文化遺產名錄。載我遊覽的三輪車伕說，此地是大陸最早禁止機車的城市，因為排放的廢氣會損傷園林建築，可以說是很有遠見的作法。

2008年到山東曲阜，在古老城市街道上，看到的都是斗拱式建築，許多街道儒家符號處處顯現，就連新建大樓頂層都是斗拱裝飾；市區分城裏城外，出入口就如同大灶一樣的城門，四面都是城牆，牆外有垂柳點綴的護城河，整個市鎮籠罩在古老氛圍裡；載客馬車響著清脆鈴聲駛過，達達的馬蹄敲著青石板，發出悅耳的節奏聲，這一切視覺與聽覺的感受，顯出它是一個文化氣息濃厚的城市，曲阜老城的特色，不獨日韓旅客青睞，就連信服孔夫子的西方人也為之著迷。

去黃山遊歷，在屯溪火車站轉小巴走山道，一邊是青山，另一旁是潺潺流水讓人心曠神怡。稀奇的是徽派建築依山就勢、構築精巧，在青山綠水間點綴著，一座座聚落安詳靜謐的與大自然結合，難怪在畫中看到的這些村落，都有一種出世風采，而今眼簾所收盡是讓人讚歎美景，這是匠心獨運及歲月淘洗下來的味道，絕對有難以取代的地位。

邊境遊歷，讓我見識到「東方莫斯科」哈爾濱市的異國風采。除了街名有「斯大林街」、「友誼路」外，市中心的東正教蘇菲亞大教堂，現已成為建築藝術館。哈市因俄國內戰時大批俄人移居，帶來建築、藝術、服飾、烹飪等俄國文化，增加了她的多元性。哈市建築頂層呈圓型狀，屬拜占庭希臘式風格；其他如哥德式、巴洛克式也不少，西餐廳多走歐式路線，無論裝潢、食物、僕役服飾等都是俄風，走在街上幾乎以為身處國外。

瀾滄江舊橋邊建築。（作者提供）

至於雲南西雙版納景洪市，屬於傣族自治州。街市建築都是泰式圖案，佛教氣味濃厚，其建築妝飾金碧輝煌、燦爛奪目。這裡地處熱帶濕熱季候，與泰國、越南相距不遠，街上常見傣族婦女身著傳統服裝，個性和善熱情，邀她們合影均大方不做作，且自信展現民族風格。一旁的瀾滄江流經該市，河岸上建有一泰式看台，與其他地方大不相同，是一個頗有特色的城市。

大西南的邊城騰衝市與緬甸接壤，因高黎貢山環繞物產豐富，在郊區的民居多是兩層木造房，講究一點的隔板門窗都是雕花鑲板，雖然年年雨季帶來豐沛雨量，但事先處理過的建材，使得木屋可用數十年而不壞。此鎮地屬窮鄉僻壤，但居民卻擁有冬暖夏涼的屋宇，比起都會建築更為舒適，且造型美觀有藝術風格，惜近年已有水泥房入侵，夾在木造街房中特別突兀，這是時代前進不可避免的衝突，我為這獨有的木造市容被侵噬感到惋惜。

一座有魅力的市鎮，不能僅隨時代腳步作都更，應該儘可能保留在地韻味，表現自我風格，以增加觀光收益。可惜的是台灣各處市街，其建築、店面、招牌、景觀、市容幾乎沒有差異，更礙眼的是金屬鋅板的運用，促成大量鐵皮屋出現，使得市容變得陳舊醜陋，完全顯不出城市特色。我想到：福建的土樓、陝北的窯洞、新疆維吾爾式土坯房、東北高麗族自治區的民族村等，都是我尚未造訪之地，這些特殊建築風貌，只在書本及相片中目睹，難解我想前往一遊的念頭，這些建築的特色，就是吸引我不計辛勞、跋山涉水的動力吧！（劉先昌/台北）

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