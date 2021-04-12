美國總統拜登上任百日，美、中關係不見和緩，但在氣候變遷問題上，美、中存在共同利益。中國和美國是世界第一和第二大碳排放國，依照民主黨的論述，溫室效應是重中之重。

美國氣候特使凱瑞（John Kerry）可望飛往上海，會見中國氣候變遷事務特別代表解振華，將是阿拉斯加會談後，美中最新一場博弈。

凱瑞在歐巴馬總統任內擔任過國務卿，就與解振華在巴黎氣候協定合作過，彼此熟識。凱瑞是美國新英格蘭自由派代表性人物，曾經擔任參議員，並代表競選總統，他的外交事務輩份和國內政治份量，都遠遠超過布林肯國務卿。拜登任命國家領導級人物出任氣候特使，可見對氣候問題的重視，也足以窺見其施政優先順序。

簡而言之，凱瑞是政治人物，代表他與中國談判，肩負政治任務，而且獲得授權。布林肯是技術官僚，拜登能放能收，代表氣候之外的美中課題，對拜登而言位階較低。

凱瑞公開希望雙方將氣候變遷單獨處理，不要牽動到美、中其他課題。但中國反對，準備用好、用滿氣候牌，美中最新博弈精彩可期。

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