國務院宣布放寬美台官員接觸限制，我外交部第一時間高度肯定此舉為台美關係展開新頁。但華府緊接著釋放出的訊息是，氣候變遷特使凱瑞本周將前往大陸，成為拜登上任後首位訪陸美國高官，也為本月底中美領導人共同出席「全球領袖氣候峰會」預作安排。

放在拜登政府強調的「實力地位」天秤上，兩岸實力與地位懸殊，所彰顯的意義是，對外關係必須以實力為後盾，即使以當前美中全面競爭的緊張態勢，中美必須尋求合作，才能對抗氣候變遷等人類共同敵人。

由美國主導、40國領袖參與的全球氣候峰會將於22、23日舉行，拜登總統已正式邀請中共領導人習近平與會。美中在安克拉治的高層官員對話破局，使雙方可能合作蒙上陰影。凱瑞預定本週在上海會晤中國氣候特使解振華的消息，美國國務院並未證實，但已引發各界期望。

氣候峰會之後，巴黎氣候公約的第26屆「諦約國會議」將於11月舉行，氣候變遷危機已成為全球最關切的議題，也創造了合作空間，台灣在此人類的重大工程中能扮演何種角色？主流國家紛紛提出2050年「碳中和」目標，二氧化碳排放量最高的中共宣示2060前實現碳中和，而台灣卻陷於藻礁公投、中火3號機發電的環保、能源問題爭議中。

美台友好關係「堅若磐石」，但要深化雙邊關係必須建立在實力及共同利益基礎之上。見微知著，氣候變遷成為美中潛在合作機會，但台灣卻孤立在國際主流之外。

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