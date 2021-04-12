拜登上台後不僅軍事上要跟中國別苗頭，現在目標又轉到基礎建設上，宣佈將推出2.25兆美元的建設計畫，擺明要與中國對著幹。

記者問為什麼要針對中國？新上任的美國交通部長布蒂吉格回答說，中國在交通運輸的投資好幾倍於美國，這不是在針對中國民眾，但我不能滿意中國人能比美國人享受到更好的基建水準。

說的什麼話！中國建青藏鐵路、蓋三峽大壩、八横八縱高鐵、港珠澳大橋、一帶一路鐵路網...哪一項不是針對中國民眾？哪一項跟美國一樣，打這個、轟那個？遠的不說，波灣、科索沃、阿富汗、伊拉克、敘利亞...哪個不是他的練兵場？軍費、武器都花了大半，哪還有錢搞基建？

所以，美國的榮光也只是表面，深入各州小鎮，交通仍然不便、網路明顯落伍，難怪中國的進步刺痛了老美的玻璃心。

不過也是啦！布蒂吉格部長的話，蔡總統應該聽聽，與其把白花花的銀子買武器、搞文宣，為什麼不把自己的基礎建設搞好？什麼年代了，還發生這麼駭人聽聞的交通事故！

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