美國國務卿布林肯接受NBC專訪，其中有幾段話，我沒想明白。

第一段話：對於西太平洋的和平安全，我們有嚴肅承諾。我們支持這些承諾，在此情境下，任何人試圖以武力改變現狀都會是嚴重錯誤。

那麼，可不可以用非武力手段來改變現狀呢？中央情報局用滲透、政變改變現狀，可乎？天底下哪裡有永遠不變的現狀呢？香港反修例暴動發生後，港獨和國外勢力聯手，不是試圖改變香港現狀嗎？只要美國支持，中國沒有權力反對港獨改變現狀、沒有權力制止嚴重錯誤嗎？如果，兩岸和解，攜手和平改變台海與西太平洋現狀，美國反不反對？

第二段話：大陸採取愈來愈多的強制行為破壞台灣民主。

擁有獨立主權的台灣，何以內部的民主，竟然會因境外大陸的強制行為而遭破壞？大陸的強制行為能破壞台灣民主，台灣的民主豈不是太脆弱了？

第三段話：大陸在疫情初期階段未能分享資訊與公開透明，導致疫情失控，加劇了全球疫情。

這段話，與川普同出一轍。無怪乎，許多學者都說，川普敗選，但川普主義勝利了。布林肯外交無成，倒先學會了川普的甩鍋。其實，就算中國不延遲通報，也分享資訊，驕傲的川普，連自家防疫專家佛奇的建議都聽不進去，又哪裡聽得進中國專家的話呢？

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