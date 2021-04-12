2020大選鬧得轟轟烈烈的向心共諜案，北檢敲鑼打鼓偵辦了16個月，近日結果揭曉，原來向心不是共諜，只是洗錢，證明檢方的確是政治辦案。

當時遠在澳洲，不知何方神聖的王立強，稱向心是「中共港台地區情報負責人」，介入台灣選舉，說詞破綻百出，卻讓民進黨如獲至寶。蔡英文總統第一時間定調「此案是嚴肅國安事件」，檢方也配合演出，以「涉嫌違反國安法」偵辦向心夫婦，限制出境16個月。

台不應成為跨境犯罪天堂

以王立強為素材的種種操作，讓民進黨偷走了2020選舉，但對北檢來說，真正困難的是選後要如何解套。偵辦情報員應該不動聲色，放長線釣大魚，北檢卻是先約談向心再找證據，打草驚蛇，從辦案手法就知道是政治考量，結果自然是雷聲大雨點小，查到什麼算什麼。從「共諜案」變成「洗錢案」，打在民進黨臉上的，有三個耳光。

第一個耳光，北檢證明向心不可能是「情報頭子」。根據起訴新聞稿，大陸公安早在2016年5月，就查扣向心資金，同年8月更至香港約談向心並製作筆錄。衡情論理，中共會用被公安調查洗錢案的人當「情報頭子」嗎？或者更實際一點，如果向心真是「港台地區情報負責人」，會有公安約談得了他？檢方還透露，從向心夫婦的手機還原出所謂「洗錢密約」，更顯示向心沒有情報員的基本素質。

第二個耳光是北檢需要對岸協助，才能偵辦向心的洗錢案。「洗錢」的定義是隱匿、轉移「特定犯罪所得」，而向心案的「特定犯罪所得」，指的是國太集團在大陸地區的違法吸金，相關證據並不在台灣。這也就是說，沒有對岸當局協助提供資料，北檢就不能證明向心夫婦的資金來源是「犯罪所得」，也就根本辦不成洗錢案。

國太集團在大陸違法吸金400餘億元人民幣，多達1萬2800多人受害，台灣若能協助調查資金流向，還被害人一個公道，北京自然樂觀其成。從司法正義的角度，台灣不應該成為跨境犯罪的天堂，蔡政府應依據《兩岸司法互助協議》有所作為。

第三個耳光，是台灣人民還可以信任檢方、信任警察嗎？北檢新聞稿的標題是「檢察官指揮調查局國家安全維護工作站，偵辦違反洗錢防制法等案件」，很黑色幽默，調查局本身有洗錢防制處，為什麼是國安站來辦洗錢案？可見，檢方完全是亂槍打鳥，先扣上一個「國家安全」的大帽子，再藉甲案查乙丙丁，查到一個算一個。

檢警調、NCC、公廣都姓黨

這也證明，向心案的起源並不是檢方真的掌握了什麼犯罪證據，而是配合民進黨當時的選舉需要，操作仇中氛圍。連檢察官都成為民進黨競選側翼，台灣還有司法公正可言嗎？

檢方的不中立，只是冰山一角，彰化地院判決文指出，民進黨政府甚至要求基層員警「不要讓陳抗者按氣笛喇叭」、「如果（陳抗者）有推擠就跌倒，直接用現行犯逮捕」，完全違背了「依法行政」的原則。基層員警在長官的命令下，假摔碰瓷陷害人民，這樣的民主法治，實在讓人汗顏。

當前的台灣，除了法官還勉強有一點中立性之外，檢察、警調、NCC、公廣集團，都已經姓了黨，成為廣義的「民進黨競選總部」。王立強的謊言讓民進黨偷走了2020選舉，但這不會是個案，未來每一次選舉，民進黨都還是會操作出下一位王立強。說白了，民進黨也沒有別的招。

人民知道民進黨在說謊，民進黨也知道人民知道自己在說謊，那為什麼民進黨還是繼續說謊？絕對的權力，造成絕對的腐化。完全執政、控制媒體、豢養網軍，再加上台灣公衛體系打造的防疫表現，民進黨覺得自己已經「金剛不壞」，不用顧慮任何人的感受了。

台灣人民是民進黨的「細漢」？水能載舟，亦能覆舟，人民的忍耐有其限度，從普悠瑪脫軌到太魯閣號事故，從飛官殉職到醫護不敢打疫苗，民進黨一直在透支自己的被信任度。

人民對民進黨的包容已經逼近臨界點，除了民進黨本身應該適可而止，文官體系，特別是享有憲法獨立性保障的司法官們，並不需要為虎作倀。升遷是一時的，歷史的評價會留在人民心中。